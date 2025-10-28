English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে কর্কটের, অনেক সমস্যা মিটবে তুলার...

Ajker Rashifal, October 28 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 28, 2025, 09:51 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ভাগ্যের সহায়তায় আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এগোবেন। সরকারী ও প্রশাসনিক বিষয় সহজে এগোবে। লাভের পরিমাণ বেশি থাকবে, এবং বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস দুটোই বাড়বে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সময় সাধারণ থাকবে। হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। ভুল ও অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেবেন না

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবেন এবং সব ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে কাজ করবেন। সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আপনার জীবনসঙ্গী প্রত্যাশা পূরণ করবেন, যা জীবনে স্থিরতা আনবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ থেকে দূরে থাকুন এবং সতর্কতার সঙ্গে এগোতে থাকুন। নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সঠিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করুন। পুরনো অসুস্থতা বা সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মজীবন ও ব্যবসায় পেশাদারিত্ব বজায় রাখুন — আপনার আর্থিক অবস্থান শক্তিশালী হবে। একাধিক কাজে গতি আনবেন, এবং পরিবারের মধ্যে শান্তি বজায় থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 পরিবারের সম্পর্ক ভালো ও শান্তিপূর্ণ থাকবে। বাড়ি বা গাড়ি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হবে। অতিরিক্ত উত্তেজনা বা রাগ এড়িয়ে চলুন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসার নতুন সুযোগ আসবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে এবং একে অপরকে সাহায্য করবেন। কিছু ভালো সাফল্য আপনার মন ভালো করবে। অনেক সমস্যা মিটে যাবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং শান্তভাবে এগিয়ে চলুন। আর্থিক লেনদেনে দক্ষতা বাড়বে এবং সামগ্রিকভাবে গতি বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

লক্ষ্য পূরণের দিকে মনোযোগ দেবেন, এবং জীবনের মান উন্নত হবে। কাজ ও ব্যবসায় অগ্রগতি দেখা দেবে। অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হওয়া থেকে বিরত থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

একাধিক কাজে গতি আসবে, তবে অগ্রগতি কিছুটা ধীর হতে পারে। আপনার উদ্যম ও আগ্রহ যেন না কমে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি ব্যবসা ও আয়ে বিস্তার ঘটাতে সফল হবেন এবং সব ক্ষেত্রেই ভালো ফল করবেন। কাজ ও ব্যবসায় গতিশীলতা বজায় রাখুন এবং বাকি কাজগুলো দক্ষভাবে সম্পূর্ণ করুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার চাকরি বা ব্যবসায় বড় সাফল্য আসতে পারে। কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে।                                                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

