Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে চলার সময় কর্কটের, ঋণ নেওয়া বা দেওয়ায় জড়াবেন না কন্যা...

Ajker Rashifal, October 30 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 30, 2025, 09:59 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

শৃঙ্খলা মেনে কাজ করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী হবে এবং একাধিক সাফল্য অর্জন করবেন। আপনার কাজের গতি দ্রুত থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সহজ যোগাযোগ বজায় রাখুন—পেশাগত আলোচনা ভালোভাবে এগোবে এবং ইতিবাচক ফল দেবে। কেরিয়ার ও ব্যবসা উন্নতির পথে থাকবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়িক উন্নতি সম্ভব, যা কাঙ্ক্ষিত সফলতা দেবে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করবেন এবং লক্ষ্য পূরণ করবেন। আধ্যাত্মিক আগ্রহ বাড়বে, এবং শুভ সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

এটি ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে চলার সময়। নিয়ম, নীতি বা শৃঙ্খলা ভাঙবেন না। বিষয়গুলো বিনয়পূর্বক সামলান এবং দৈনন্দিন কাজের নিয়ম ঠিক রাখুন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং যৌথ প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করবেন। সবার সহযোগিতায় এগোবেন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো মসৃণ রাখবেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের বিষয়গুলোতে মিশ্র ফলাফল আসতে পারে। পেশাগত কাজে কোনো অলসতা করবেন না এবং অবহেলা এড়ান। ঋণ নেওয়া বা দেওয়ায় জড়াবেন না।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বড়দের কথা মন দিয়ে শুনুন এবং সৃজনশীল কাজে অংশ নিন। বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্ত কাটবে, আর ভ্রমণ ও বিনোদনের সুযোগ আসবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 শান্ত থাকুন এবং বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতে সংবেদনশীলতা দেখা যাবে। সম্পত্তি বা গাড়ির সম্পর্কিত কাজ এগোবে, আর আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনি সাহসিকতা ও উদ্যোগ নিয়ে নতুন কাজ করবেন। সামাজিক জীবনে আপনার গুরুত্ব বাড়বে, আর দক্ষতা কাজে ফল দেবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বিশ্বাস রাখুন- ঘরে শান্তি ও সুখ থাকবে। প্রিয়জনরা এলে মন ভালো হবে। আপনার কথা ও ব্যবহার সবাইকে আনন্দ দেবে, আর আপনি ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কাজ বা পরিকল্পনায় আপনি উৎসাহ দেখাবেন, আর লাভও আশা থেকেও বেশি হবে। চারপাশে ভালো পরিবেশ পাবেন। পরিবারে আনন্দ ও শান্তি বাড়বে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অর্থের ব্যাপারে বেশি উচ্ছ্বাস দেখাবেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যে সতর্ক থাকুন এবং বাজেট মেনে চলুন। সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করুন এবং নিয়ম মানুন।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

