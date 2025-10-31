English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সময়মতো চিকিৎসা নিন কর্কট, আর্থিক স্থিতি আরও মজবুত হবে মকরের...

Ajker Rashifal, October 31 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 31, 2025, 09:00 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সবাই প্রতিভা প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হবে। লক্ষ্য দ্রুত পূরণ হবে। বড়ভাবে চিন্তা করবেন। সরকারি কাজগুলো উন্নীত হবে। প্রশাসনিক দল আরও ভালো থাকবে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

এগিয়ে যেতে দ্বিধা করবেন না। সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সহযোগী কার্যক্রমে অংশ নেবেন। সমতা ও ভারসাম্য বজায় থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ভালো পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ থাকবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ভালো থাকবে। ভাগ্য বা শক্তির সাহায্য পাবেন। সব ক্ষেত্রে সেরা পারফর্ম করবেন। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে সতর্ক থাকুন। সময়মতো চিকিৎসা নিন। ফলাফল স্বাভাবিক থাকবে। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন। বোঝাপড়া উন্নতি করবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

এগিয়ে যেতে দ্বিধা করবেন না। সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হবে। ব্যক্তিগত জীবন স্বাভাবিক থাকবে। অবহেলা এড়িয়ে চলুন। আনন্দময় জীবনযাপন করুন। ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোর সমাধানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন লোকদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখুন। তাড়াহুড়ো করে প্রতিক্রিয়া দেবেন না। চাকরিজীবীরা আরও ভালো করবেন। শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

উন্নতি দেখা যাবে। পড়াশোনা ও শিক্ষাদানের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। ভ্রমণ আনন্দের সুযোগ এনে দেবে। মনোযোগ স্থির থাকবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। পারিবারিক কাজে সক্রিয় থাকবেন। প্রতিক্রিয়ায় ধৈর্য ধরুন। গাড়ি বা বাড়ি সম্পর্কিত বিষয়গুলির যত্ন নেওয়া হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগ করুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলবেন। গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্প্রীতি বাড়বে। কাজ ব্যবসা-কেন্দ্রিক থাকবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যাংক সংক্রান্ত কাজে আগ্রহ দেখাবেন। আর্থিক স্থিতি আরও মজবুত হবে। ইচ্ছেমতো প্রস্তাব আসবে। ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী কাজে যুক্ত থাকবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলোতে সাফল্য পাওয়া যাবে। জনপ্রিয়তা ক্রমে বাড়তে থাকবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। সম্পর্ক আরও ভালো হবে।আর্থিক দিক ভালো থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

চেষ্টা চালিয়ে যান যেন ব্যস্ততার ভিড়েও এগিয়ে থাকতে পারেন। এখন খরচ একটু বেশি হতে পারে। বিনিয়োগের প্রচেষ্টা সক্রিয়ভাবে চালিয়ে যাবেন।                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

