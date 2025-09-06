English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: যা শুনবেন সবকিছু বিশ্বাস করবেন না কর্কট, সময়কে ভালোভাবে কাজে লাগান তুলা...

Ajker Rashifal,  September 06 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 06, 2025, 08:58 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অর্থনৈতিক বিষয় ভালো হবে। দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বাড়বে। প্রেমের সম্পর্ক সফল হবে। হৃদয়ের ব্যাপারে পরিস্থিতি ভালো থাকবে। প্রতিযোগিতায় সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে যাবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যক্তিগত বিষয়ে ধৈর্য ধরুন। তাড়াহুড়ো করে পারিবারিক সিদ্ধান্ত নিবেন না। যোগাযোগ ভালো হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সময় ধীরে ধীরে ভালো হবে। দুপুরের পর পরিস্থিতি দ্রুত ভালো দিকে যাবে। কাজ দ্রুত শেষ করতে পারবেন। নানা কাজে উৎসাহ বাড়বে। সহযোগিতায় অগ্রগতি হবে। নতুন পরিচিতি বাড়ান। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

দুপুরের আগে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করুন। পারিবারিক ঝগড়া থেকে দূরে থাকুন। আবেগ বা রাগে পড়বেন না। যা শুনবেন সবকিছু বিশ্বাস করবেন না। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের ধরন আকর্ষণীয় হবে। খুশি ভাগাভাগি করুন। পরিচিতদের সাহায্য নিন। মিটিংগুলোকে গুরুত্ব দিন। নতুন কাজে আগ্রহ দেখান। সাহস দেখালে অন্যদের প্রশংসা পাবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 খরচ ও বিনিয়োগে সাবধান থাকুন। আত্মসম্মান বাড়বে। কাজের অবস্থা ঠিক থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সময়কে ভালোভাবে কাজে লাগান। ধীরে ধীরে ভালো সময় আসবে। আয় ও লাভ বাড়বে। সাফল্য পেতে উৎসাহ পাবেন। উপার্জনের নতুন পথ খুলবে। ব্যবসায় শক্ত অবস্থানে থাকবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চাকরি ও ব্যবসায় প্রভাব শক্ত থাকবে। বড়দের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখুন। চারপাশে ইতিবাচক পরিবেশ থাকবে। সরকার-সংক্রান্ত কাজ এগোবে। স্বীকৃতি বা প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজে বড় সাফল্য আসবে। ব্যবসার কাজ আরও এগোবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী চেষ্টা বাড়ান।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

এখন সময় লাভ ও প্রভাব—দুটোর পক্ষেই ভালো। আপনি যেটা চান, সেটা এগোবে। সামাজিক সম্পর্ক ও একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা বাড়বে। কাজের দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ভালো হবে। ব্যবসা ধীরে ধীরে বড় হবে। সব দিকেই ভালো ফল পাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বড় স্বপ্ন দেখুন, বড় লক্ষ্য ঠিক করুন। খাবারের ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। কাজের পরিকল্পনা এগিয়ে নিন। একসঙ্গে কাজ করলে সফলতা আসবে। ম্যানেজমেন্ট বা দায়িত্বের কাজ ভালোভাবে চলবে। ব্যক্তিগত বিষয়েও ভালো সময় যাবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বুঝে শুনে চলুন, সবাইকে নিয়ে চলুন। আয় বা টাকা-পয়সা বাড়বে। পরিকল্পনা করে কাজ করুন। প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য প্রস্তুতি নিন। নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়গুলো স্থিতিশীল থাকবে। তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করবেন না। আলোচনা করার সময় সাবধানে কথা বলুন। অতিরিক্ত বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকুন। নতুন কোনো উদ্যোগে সাবধানে এগিয়ে যান।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

