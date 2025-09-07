English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগী হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেই বিপদ বৃশ্চিক, ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান না করাই ভালো মীনের...

Ajker Rashifal,  September 07 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 07, 2025, 09:31 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যান, স্মার্ট ওয়ার্ক বাড়ান, এবং ঐতিহ্য ও নীতি অনুসরণ করুন। যুক্তিবাদী চিন্তা আপনার সাফল্য বাড়াতে সাহায্য করবে। বাণিজ্যিক লেনদেন শুভ হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনি কাজ ও ব্যবসায় সবাইর সমর্থন বজায় রাখবেন। পেশাজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। আপনার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা থেকে লাভ হবে এবং পেশাগত কাজ দ্রুত এগোবে। নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং পরিবারের বিষয়ে জড়িত থাকবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যক্তিগত কাজ বেড়ে যাবে, এবং আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ দেখাবেন। শাসন ও প্রশাসনের কাজে অগ্রগতি হবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

 ধৈর্যের সঙ্গে কাজ ও ব্যবসায় দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করুন। সাংগঠনিক কাজে সতর্ক থাকুন। আপনার ভাষা ও আচরণ সরল থাকবে। জরুরি কাজগুলো দেরি না করে সময়মতো শেষ করুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যান। ব্যবসা ও উদ্যোগে নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন। অংশীদারদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। কাজের দক্ষতা স্থিতিশীল থাকবে। আর্থিক বিষয়ে সুস্থ প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনি পেশাগত কাজ ও সম্পর্ককে আরও উন্নত করবেন। আপনার কাজে দৃঢ়তা আসবে, এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলবেন। সেবামূলক কাজে ভালো পারফর্ম করবেন এবং সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। আপনার কাজের ধরন সবাইকে প্রভাবিত করবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অতিরিক্ত উৎসাহে পড়ে কোনো ঝুঁকি নেবেন না। বন্ধু বা পরিচিতদের প্রভাবে সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে। বিনয় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিন। শাসন বা প্রশাসন–সংক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য ধরে এগোন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পারিবারিক পরিবেশ কখনও ভালো, কখনও মিশ্র হতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রিত থাকবে, তবে সম্পর্কে দ্বিধা থাকতে পারে। আবেগপ্রবণ হয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সাহস ও আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। বড় আর্থিক বিষয়গুলোর অগ্রগতি হবে। সামাজিক কাজে আগ্রহ বজায় থাকবে। আপনি কাজ ও ব্যবসায় উদ্যমের সঙ্গে অংশ নেবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

জীবনযাত্রার মান স্থিতিশীল থাকবে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা ভালো থাকবে এবং জনপ্রিয়তাও বাড়বে। আয় মোটামুটি হবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো পরে করার প্রবণতা এড়িয়ে চলুন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্য পূরণে চাপ অনুভব করতে পারেন। স্বাস্থ্যের সংকেত উপেক্ষা করবেন না। আলোচনার সময় সতর্ক থাকুন। আধুনিক বিষয় এবং নতুন সুযোগ আপনার পক্ষে যাবে। চুক্তি ও সমঝোতার ক্ষেত্রে গতি আসবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রচেষ্টায় তাড়াহুড়ো করবেন না। বেশিরভাগ কাজ আটকে থাকতে পারে। দূরের কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। কাজের পরিকল্পনায় মনোযোগ দিন।                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

