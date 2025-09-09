English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন সিংহ, পেশায় তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন তুলা...

Ajker Rashifal, September 09 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 09, 2025, 09:08 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার দক্ষতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হবে। আপনি মানুষের সমর্থন পাবেন, এবং আপনার ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে। সাফল্য ও পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। মনোযোগ বজায় রেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন। আর্থিক বৃদ্ধি হতে পারে, এবং পেশাগত সুযোগ বাড়বে। স্বাস্থ্য ও মনোবল ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার দিন ভালো যাবে, পেশাগত কাজে সহযোগিতা ও ভারসাম্য থাকবে। উর্ধ্বতনরা খুশি হবেন, ভাগ্যও বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাস গুরুত্ব পাবে। কাজ ও ভ্রমণে সফলতা আসার সম্ভাবনা আছে। নম্রতা বজায় রেখে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সরলতা বজায় রাখুন এবং বিবেচনা ও নম্রতা সহ এগিয়ে যান। গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপর মনোযোগ দিন এবং অবহেলা এড়িয়ে চলুন। পেশাগত ক্ষেত্রে পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি, এবং ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সতর্ক থাকুন।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

লাভের পরিমাণ বাড়বে এবং কাজে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। বাধাগুলো দূর হবে। প্রিয়জনদের সহায়তা বৃদ্ধি পাবে। সহযোগিতা ভালো হবে এবং ব্যক্তিগত জীবন সুখময় থাকবে। নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা শক্তিশালী হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজে মনোযোগী ও পরিশ্রমী থাকুন। আপনার পেশাগত পারফরম্যান্স ভালো থাকবে, তবে প্রতিদ্বন্দ্বীরা সক্রিয় হতে পারে। শৃঙ্খলা, মনোযোগ ও দায়িত্ববোধ বজায় রাখুন। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সব ক্ষেত্রে শুভ সময়ের প্রভাব পড়বে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। বুদ্ধিমত্তা ও পরামর্শ ব্যবহার করে অগ্রগতি করুন। আর্থিক দিকের উপর ভালোভাবে মনোযোগ থাকবে। ব্যক্তিগত বিষয়ে সতর্কতা বজায় রাখুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দৈনন্দিন কাজের উপর মনোযোগ দিন এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখুন। পেশাগত বিষয়ে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। আর্থিক লাভ ও আবেগের ভারসাম্যের দিকে খেয়াল রাখুন। সম্পর্ক বজায় রাখতে ধৈর্য ও কৌশল কাজে আসবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সামাজিক অবস্থান ভালো থাকবে। পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর গুরুত্ব দিন। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করুন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে আপনি ভালো করবেন এবং সব ক্ষেত্রে প্রভাব বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পারিবারিক সম্পর্ক উন্নত হবে। কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসায় উদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ভালো থাকবে, এবং আবেগের শক্তি বাড়বে। দামি বা মূল্যবান কিছু পাওয়া যেতে পারে। পরিবারের সহযোগিতা থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সৃজনশীলতা বাড়বে। আত্মবিশ্বাস ও যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত হবে। পেশাগত ও আর্থিক বিষয়ে অগ্রগতি হবে। আপনার ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব বজায় থাকবে এবং আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন। উৎসাহ ও উদ্যম উচ্চ থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বাজেট মিশ্র হতে পারে, আর্থিক চাপ দেখা দিতে পারে। ধৈর্য ধরে ন্যায়নীতি অনুসরণ করুন। প্রশাসনিক কাজে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। বিনিয়োগ ও পেশাগত সিদ্ধান্তে সতর্ক থাকতে হবে। পেশাগত কাজকর্ম স্থিরভাবে চলবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পেশাগত কাজে দক্ষতা ভালো থাকবে, আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাফল্য আসবে। সব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখুন এবং কাজ শেষ করার দিকে মন দিন। সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থাও ভালো থাকবে।                                                                                                                                                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

