Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলুন ধনু, ধৈর্য হারালেই বিপদ কুম্ভের...

Ajker Rashifal, September 13 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?   

| Sep 13, 2025, 09:31 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সবদিক থেকে সমর্থন পাবেন। সবার সহযোগিতা এবং সাহায্য পাবেন। মিটিংগুলো সফল হবে। পারস্পরিক দ্বিধা দূর হবে। সুবিধা-সম্পদের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নিয়ম ও আইন মেনে চলবেন। যৌথ কাজ সম্পন্ন হবে। পজিটিভ ভাবনা বাড়বে। প্রতিযোগিতার অনুভূতি থাকবে। আর্থিক প্রচেষ্টা উন্নত হবে। সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

তাড়াহুড়ো করবেন না। পেশাগত আলোচনা ও মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করবেন। যুক্তিসঙ্গত ও দায়িত্বশীল হোন। কাজের ব্যাপারে কিছু প্রভাব পড়তে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

লাভ এবং প্রভাব বাড়বে। প্রতিভা প্রদর্শন আরও ভালো থাকবে। পরিবার ও কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটাবেন। সুখ-সন্তুষ্টি ভাগাভাগি করবেন। যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রভাবশালী হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সাফল্য বাড়ানোর জন্য চেষ্টা থাকবে। সম্মান ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে। অর্জনগুলো বজায় থাকবে। পদ ও মর্যাদা বাড়বে। আপনি উদ্বেগমুক্ত থাকবেন। কাজের মান ভালো থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ভাগ্যের কারণে সবদিক থেকেই উপকার পাবেন। কাজে সবার সহযোগিতা মিলবে। কর্মজীবন ও ব্যবসার বিষয়গুলো আপনি ভালোভাবে সামলাবেন। পেশাগত প্রভাব বজায় থাকবে। যোগাযোগ ইতিবাচক হবে। নতুন কোনো কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বিভিন্ন কাজে পারফরম্যান্স সাধারণ থাকবে। লেনদেন ও মিটিংয়ে অস্থির হবেন না-ধৈর্য ধরুন। ব্যবস্থা বা নিয়মের প্রতি বিশ্বাস বাড়ান। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। সাফল্যের হার গড়পড়তা হবে। পরিস্থিতি মিশ্র থাকবে-কখনো ভালো, কখনো চ্যালেঞ্জিং। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কর্মক্ষেত্রে সক্রিয়তা বাড়বে। ব্যবস্থাপনাগত কাজগুলো সম্পন্ন হবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আপনার পক্ষে যাবে। নেতৃত্বের গুণ আরও শক্তিশালী হবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মজীবন ও ব্যবসায় এগিয়ে চলুন। কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ান। চাকরির ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স ভালো হবে। ধৈর্যের সঙ্গে বাধা পেরিয়ে যাবেন। উদ্যম ও ভারসাম্য রেখে এগিয়ে চলবেন। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

লাভের পরিমাণ বাড়বে। সাহস ও উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলবেন। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের গতি বাড়বে। শিল্প ও সৃজনশীলতার দক্ষতা উন্নত হবে। সব ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান ভালো থাকবে। বন্ধু বেড়ে যাবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

গৃহস্থালির দায়িত্ব পালন নিয়ে কিছু চাপ থাকতে পারে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহ বাড়বে। আলোচনায় ধৈর্য হারাবেন না। কাজে বাস্তবতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাহায্যে বড় সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

