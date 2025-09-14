English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আকর্ষণীয় সুযোগ আসবে মেষের, আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকবেন মিথুন...

Ajker Rashifal, September 14 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 14, 2025, 09:01 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আকর্ষণীয় সুযোগগুলো সুখ বয়ে আনবে। শুভ সংবাদ পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক আলোচনা সফল হবে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার প্রতিভা সবাইকে মুগ্ধ করবে। বড়দের প্রতি আপনি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। উদ্দীপনা ও শক্তি নিয়ে কাজ করবেন। সৃজনশীল ক্ষেত্রে আপনি উৎকর্ষতা দেখাবেন। সময়মতো লক্ষ্য সম্পন্ন করবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

লেনদেনে ভুল এড়িয়ে চলুন। দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করুন। কাজে অবহেলা করবেন না। কাছের মানুষ ও আত্মীয়দের থেকে সহযোগিতা পাবেন। আইনগত বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

জ্ঞান ও সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আপনার আচরণ হবে প্রভাবশালী, যা মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবে। আপনি সকল ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স দেখাবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের উপর গুরুত্ব থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সবার কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। আপনি জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নেবেন। আধ্যাত্মিক বা দানমূলক উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। দুশ্চিন্তা দূর হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পেশা ও ব্যবসায় নিয়মিততা বজায় রাখুন। সহযোগিতার মানসিকতা আরও শক্তিশালী হবে। ব্যক্তিগত কথোপকথনে আপনি নিজেই উদ্যোগ নিন। বিনয় ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে সতর্ক থাকুন। চুক্তি করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। লাভ স্থিতিশীল থাকবে। অবহেলা এড়িয়ে চলুন। লেনদেনের বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পরিকল্পনা ঝুলিয়ে না রেখে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন, যদিও কিছু বিষয়ে দেরি হতে পারে। কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আবেগ প্রকাশ আরও সহজ ও সুন্দর হবে। যোগাযোগ ও পরিচিতির পরিসর বৃদ্ধি পাবে। আপনি ধ্যান ও যোগব্যায়াম গ্রহণ করবেন। জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। শিক্ষাগত কাজে উৎসাহ বজায় থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

স্বার্থপরতা এড়িয়ে চলুন। উদারতার সঙ্গে কাজ করুন। বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন। আনন্দ ও সুখ বজায় থাকবে। অতিথিরা খুশির বার্তা নিয়ে আসবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতেও আপনি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায়িক দিক থেকে অনুকূল পরিস্থিতির লাভ পাবেন। সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকবেন। যোগাযোগ-সংক্রান্ত কাজে আগ্রহ বাড়বে।       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

