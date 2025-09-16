English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধার নিলেই বিপদ কর্কটের, আটকে থাকা কাজের ভালো ফল হবে তুলার...

Ajker Rashifal, September 16 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 16, 2025, 08:57 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ভাইবোনদের সঙ্গে সময় কাটাবেন এবং সাহস ও সংকল্প নিয়ে সঠিক পথ চলবেন। পেশাগত কাজ আপনার পক্ষে যাবে, ব্যবসায় গতিশীলতা বাড়বে। সহযোগিতামূলক কাজেও আগ্রহ দেখাবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সঠিক সময়ে মতামত বলবেন। মানুষের মধ্যে সহযোগিতা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় কথা এড়িয়ে চলুন। ভালো রুটিন বজায় রাখুন। শক্তি ও উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যাবেন। বিনয় বজায় থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

জমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হবে। শিল্পকলা ও দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে। পেশাগত কাজ গতি পাবে। লাভ ও প্রভাব ভালো থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্রুত এগোবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবেন এবং কাজ পেশাদারভাবে করবেন। লেনদেনে সতর্ক থাকুন এবং নিয়ম-কানুন মেনে চলুন। ধার বা ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলুন। বাজেট ভালো করে পরিকল্পনা করুন এবং লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক সুযোগ বাড়াতে আগ্রহ দেখাবেন এবং নতুন আয় উপায় তৈরি হবে। কাজ দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে যাবে, উৎপাদনশীলতা ভালো থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কেরিয়ার ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ভালো হবে। লক্ষ্য পূরণ করবেন। আর্থিক বিষয়ে সমন্বয় বাড়বে। পারিবারিক বিষয়েও মনোযোগ থাকবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার ভাগ্য অনুকূলে থাকবে। আলোচনায় স্পষ্টতা আসবে। আটকে থাকা কাজের ভালো ফল মিলবে। কাজে সফলতা বাড়বে এবং কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কথা ও আচরণে সহজতা ও সতর্কতা বাড়ান। নিজের কাজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন। শরীরের নানা সংকেতের প্রতি সচেতন থাকুন এবং প্রিয়জনদের অবহেলা করবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বড় করে ভাবুন ও কাজ বাড়ানোর সুযোগ নিন। আলোচনায় অংশ নিন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখুন। নেতৃত্বের গুণ আরও প্রকাশ পাবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি পরিশ্রম ও পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চস্থানে পৌঁছাতে সফল হবেন। দায়িত্বপূর্ণ কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করবেন। সফলতা নিয়মিত থাকবে। অতিরিক্ত উদ্দীপনা এড়িয়ে চলুন। ধীরে-স্বাভাবিকভাবে এগোন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি বন্ধুদের সহায়তা পাবেন। ভালোভাবে কাজ এগিয়ে যাবে। সবার সহযোগিতায় সফলতা আসবে। সৃজনশীল কাজে আগ্রহ বাড়বে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো শেষ হবে। ভালো সুযোগ আসবে। সম্পর্ক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। পেশাগতভাবে আপনার প্রভাব থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি পরিবারের দিকে বেশি মন দেবেন। কাজের জায়গায় উৎসাহ থাকবে। পরিবারে ভালোবাসা ও সম্পর্ক আরও ভালো হবে। নিজের বিষয়েও মনোযোগ বাড়বে।                                                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Watch: বেডরুমে অর্ধনগ্ন মডেল, ঘরে লুকিয়ে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার! এশিয়া কাপের মাঝেই...

পরবর্তী অ্যালবাম

Watch: বেডরুমে অর্ধনগ্ন মডেল, ঘরে লুকিয়ে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার! এশিয়া কাপের মাঝেই...

Watch: বেডরুমে অর্ধনগ্ন মডেল, ঘরে লুকিয়ে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার! এশিয়া কাপের মাঝেই...

Watch: বেডরুমে অর্ধনগ্ন মডেল, ঘরে লুকিয়ে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার! এশিয়া কাপের মাঝেই... 11
Water enters in coal mine: হু হু করে ঢুকছে জল! খনিতে আটকে... দেখুন হাড়হিম করা ছবি...

Water enters in coal mine: হু হু করে ঢুকছে জল! খনিতে আটকে... দেখুন হাড়হিম করা ছবি...

Water enters in coal mine: হু হু করে ঢুকছে জল! খনিতে আটকে... দেখুন হাড়হিম করা ছবি... 8
Nostradamus Prediction on Modi: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধুই গোটা বিশ্বকে ঝাঁকিয়ে দেবে! নস্ত্রাদাুমস আর বাবা ভাঙ্গার বড় ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিন...

Nostradamus Prediction on Modi: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধুই গোটা বিশ্বকে ঝাঁকিয়ে দেবে! নস্ত্রাদাুমস আর বাবা ভাঙ্গার বড় ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিন...

Nostradamus Prediction on Modi: প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বন্ধুই গোটা বিশ্বকে ঝাঁকিয়ে দেবে! নস্ত্রাদাুমস আর বাবা ভাঙ্গার বড় ভবিষ্যদ্বাণী জেনে নিন... 9
India-Pakistan Handshake Row: আর পার পাবে না ভারত! পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মেলানোয় ভয়ংকর মাশুল? নিয়ম সাফ বলছে...

India-Pakistan Handshake Row: আর পার পাবে না ভারত! পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মেলানোয় ভয়ংকর মাশুল? নিয়ম সাফ বলছে...

India-Pakistan Handshake Row: আর পার পাবে না ভারত! পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মেলানোয় ভয়ংকর মাশুল? নিয়ম সাফ বলছে... 6