Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আকর্ষণীয় প্রস্তাবে ফাঁদে পড়বেন না কন্যা, চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন মকর...

Ajker Rashifal, September 19 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 19, 2025, 08:17 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি শেখানো ও পড়াশোনায় আগ্রহী হবেন। ভ্রমণ বিনোদনের সুযোগ হয়ে উঠবে। শুভ সময়ের সুযোগ নেবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আগ্রহ দেখাবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস পূর্ণ থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

জেদ, অহংকার ও আবেগপ্রবণতা এড়িয়ে চলুন। খরচ ও বিনিয়োগ আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী রাখুন। পরিবারের বিষয়ে বিনম্রতা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী হবে। ব্যক্তিগত কাজের গুণগত মান উন্নত হবে। তথ্য আদান-প্রদান বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। বিভিন্ন কাজে যুক্ত থাকবেন। সবাইকে একত্রিত করে এগিয়ে যাবেন। দ্বিধা কমে যাবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ভালো খবর পাবেন। আপনি আপনার মর্যাদা বজায় রাখবেন। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন। আপনি ভালো অতিথি হবেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সফলতা আসবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আবেগের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেবেন। সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সব ক্ষেত্রে ভালো কাজ করবেন। আপনি লক্ষ্যভিত্তিক থাকবেন। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এগিয়ে যাবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আকর্ষণীয় প্রস্তাবে ফাঁদে পড়বেন না। কাজের প্রতি মনোযোগ বজায় রাখবেন। বিচারিক বিষয়ে ভুল করা থেকে বিরত থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক সম্ভাবনা ভালো হবে। মুনাফার জন্য চেষ্টা আরও তীব্র হবে। কাজের পরিকল্পনা ভালো থাকবে। আর্থিক সাফল্য বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলবেন। আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রভাব বাড়বে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি প্রভাব ফেলতে পারবেন। ভয়-ভ্রান্তি কেটে যাবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের সহায়তায় আপনি উপকৃত হবেন। আপনজনদের সাহায্য ও সমর্থনে আপনি এগিয়ে যাবেন। কাজের গতি বাড়বে। সব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবুন। নতুন কাজে যুক্ত হবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

এই সময়ে চ্যালেঞ্জ বাড়তে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ঢিলেমি বা ভুল করা থেকে বিরত থাকুন। অসাবধানতা ক্ষতির কারণ হতে পারে। চাপের পরিস্থিতি কিছুটা চলতেই পারে। লাভ বা ফলাফল সাধারণ থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অন্যের ব্যাপারে না জড়ানোই ভালো। ভালোবাসার সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আপনি ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জন করবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

এখন পরিশ্রমের মাধ্যমে সঠিক পথে থাকার সময়। কেরিয়ার বা ব্যবসায় সঙ্গীর ওপর বেশি নির্ভর করবেন না। পেশাগত সমস্যাগুলোর সমাধান নিজে করার চেষ্টা করুন। সতর্কতা ও সচেতনতার সঙ্গে কাজ করুন।                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

