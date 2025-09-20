English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কোনও কাজে অবহেলা করলেই বিপদ মকরের, ব্যবসায় পার্টনারের উপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না মীন...

Ajker Rashifal, September 20 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 20, 2025, 08:49 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আবেগ প্রকাশ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত হবে। পড়ানো এবং শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। ভ্রমণ বিনোদনের সুযোগ হয়ে উঠবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যয় ও বিনিয়োগ আপনার প্রয়োজন অনুসারে করুন। পারিবারিক বিষয়ে নম্রতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করুন। আত্মীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পেশাজীবীরা উচ্চমানের কাজ বজায় রাখবেন। সাফল্যের হার ভালো থাকবে। ইচ্ছামত লাভ অর্জন করবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যাংকিং কাজে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর্থিক শক্তি বাড়বে। ভালো খবর পাবেন। আপনার মহত্ত্ব বজায় থাকবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে। সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো থাকবে। ব্যক্তিত্ব আরও দৃঢ় হবে। নানা বিষয় সহজ হয়ে উঠবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ভুলের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ওপর প্রভাব পড়তে পারে। আপনি বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। কেরিয়ার ও ব্যবসা আগের মতোই স্থিতিশীল থাকবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। নিজের প্রতিভা প্রদর্শনে আরও ভালো হবেন। সবাই আপনার প্রতি মুগ্ধ হবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জন করবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসবে। আলোচনাগুলো ফলদায়ক হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। ব্যবস্থাপনার শক্তি বাড়বে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলবেন। আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রভাব বাড়বে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি প্রভাবশালী হয়ে উঠবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কাজে জড়িয়ে পড়বেন। কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবেন। সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের পরিমাণ বাড়বে। সৌভাগ্য বাড়ার ইঙ্গিত আছে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কাজে ঢিলেমি বা ভুল করা থেকে বিরত থাকুন। অবহেলা করলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। চাপপূর্ণ পরিস্থিতি চলতেই থাকবে। লাভ বা ফলাফল হবে স্বাভাবিক।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন হবে। সবার সহযোগিতা পাবেন। ব্যক্তিগত জীবন সুখের হবে। আপনার সঙ্গী কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

এখন সঠিক পথে চলার সময় – কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। আপনার কেরিয়ার বা ব্যবসায় সঙ্গীর ওপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না। পেশাগত সমস্যাগুলি নিজে সমাধান করুন। সাবধানে এবং সতর্কভাবে কাজ করুন।                                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

