Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: দেবীপক্ষের সূচনায় কোনও সুখবর আসতে পারে বৃশ্চিকের, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন ধনু...

Ajker Rashifal, September 21 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 21, 2025, 09:06 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আপনার পক্ষে যাবে। কাজে সক্রিয়তা দেখাবেন এবং সুমিতভাবে অগ্রগতি করবেন। সহকর্মীরা সহযোগিতা করবে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

স্বার্থপরতা এড়িয়ে চলুন। কাজে সক্রিয় থাকুন। পেশাগত আলোচনায় স্পষ্ট থাকুন। লাভ এবং অগ্রগতি হবে। ব্যক্তিগত বিষয়েও আগ্রহ থাকবে। বাড়িতে উদ্দীপনা ও উৎসাহ বজায় রাখুন। আরাম ও সুবিধা বৃদ্ধি করুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সর্ম্পকে ঐক্য থাকবে। আপনি আনন্দ ভাগ করে নেবেন এবং ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। আলোচনা ও সংলাপ মনোযোগপূর্ণ থাকবে। ভাগ্য এবং সুসমন্বয় আপনার সঙ্গে থাকবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। ব্যক্তিত্ব প্রভাবশালী হবে এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। শুভ উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা গতি পাবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নত হবে। কাজ ও ব্যবসা সহজে চলবে। শিল্পকলা ও দক্ষতা আরও শক্তিশালী হবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অবহেলা ও অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। পরিস্থিতি কিছুটা মিশ্র হতে পারে। কাজ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা গতি পাবে। ব্যবসায়িক বিষয়গুলোতে সতর্ক থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

যুক্তি ও বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিন। পরিকল্পনাগুলো প্রত্যাশামতো ফল দেবে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম এগিয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে আপনি প্রভাবশালী হবেন। ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কোনও সুখবর আসতে পারে। আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। আপনার অবস্থান ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কাজের পরিকল্পনায় গতি আসবে। আর্থিক ভ্রমণের সম্ভাবনাও থাকতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলবেন। শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার ওপর গুরুত্ব দেবেন। ব্যক্তিগত কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে এবং কাজের পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস বাড়বে। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ দেখা দেবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিজের লক্ষ্য নিয়ে আপস করবেন না। মানুষের আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখুন। নিয়মিত কাজের দিকে বেশি মনোযোগ দিন। বৈঠক ও আলোচনার জন্য সময় বরাদ্দ করুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শিল্প ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নানা রকম সুযোগ আসবে। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আপনাকে সহায়তা করবেন। ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেবেন। ফলাফল কিছু ক্ষেত্রে মিশ্র হতে পারে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি পেশাগত ক্ষেত্রে প্রত্যাশার চেয়েও ভালো করবেন। আলোচনার সময় সতর্কতা বাড়বে। কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলবে, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এগিয়ে যাবে।                                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

