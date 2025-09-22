English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: লোভ করলেই বিপদ মেষের, সত্‍ পথ কাজ চালিয়ে যান কুম্ভ...

Ajker Rashifal, September 22 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 22, 2025, 09:40 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নিয়ম মেনে চলবেন, লোভ থেকে দূরে থাকবেন এবং অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলবেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

লাভের সুযোগ চলতেই থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আগ্রহ দেখাবে এবং অন্যদের সঙ্গে সুন্দর সমন্বয় বজায় রাখবে, বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিয়ে চলবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অতিরিক্ত উত্তেজনা ও আবেগপ্রবণতা এড়িয়ে চলুন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। ভারসাম্য বজায় রাখুন এবং কথাবার্তা ও আচরণে সচেতন থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিস্থিতি অনুকূলে থাকবে। আপনি বাণিজ্যিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবেন, তবে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলবেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

 ইতিবাচক খবর ও আকর্ষণীয় সুযোগ আসবে। আপনি আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবেন, লক্ষ্যপূরণে মনোযোগী থাকবেন, এবং প্রিয়জনদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর উন্নতি হবে, এবং সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে, যা সবার উপর ভালো প্রভাব ফেলবে। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত কাজ এগোবে, এবং সম্মান ও স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অপরিচিতদের উপরে সহজে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। বিনিয়োগের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। জেদ ও অহংকার থেকে দূরে থাকুন। বিদেশ বা বাইরের বিষয়গুলোর গতি বাড়বে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজ স্বাভাবিক ছন্দে চলবে, এবং ব্যবস্থাপনামূলক কাজে অংশগ্রহণ বাড়বে। সরলতা ও সতর্কতা বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সবার সঙ্গে মিল রেখে এগিয়ে যাবেন এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব বজায় রাখবেন, সব ক্ষেত্রেই চমৎকার পারফরম্যান্স দেখাবেন। নানা ধরনের প্রচেষ্টা আরও জোরালো হবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ভাগ্যের পথ সুদৃঢ় থাকবে। বিভিন্ন প্রচেষ্টায় আপনি ভালো অবস্থান বজায় রাখবেন। কেরিয়ারে অগ্রগতি দ্রুত হবে, এবং কাজ প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হবে। আধ্যাত্মিক যোগ্যতা বাড়বে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ধৈর্য ও সৎ পথে থেকে কাজ চালিয়ে যান। সময় মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। আপনার কাজের পদ্ধতির ওপর বিশ্বাস রাখুন এবং লক্ষ্যে অটল থাকুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আটকে থাকা কাজগুলো এগোতে শুরু করবে। ইতিবাচকতা বাড়বে, আকর্ষণীয় সুযোগ আসবে, এবং পেশাদারিত্ব বজায় থাকবে। আপনি স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকবেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৃঙ্খলা আরও মেনে চলবেন।                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

