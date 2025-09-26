English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কোনও সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না মেষ, অতীত থেকে হঠাৎ কেউ ফিরে আসতে পারে কুম্ভের...

Ajker Rashifal, September 26 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 26, 2025, 09:24 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সবাই সঙ্গে মিলেমিশে কাজ ও ব্যবসায় গতি আনবেন। সহযোগিতামূলক কাজ চলবে। আপনার কাছে আসা সুযোগগুলো আপনি ভালোভাবে কাজে লাগাবেন। বিনোদনে আগ্রহ থাকবে। পরিবারের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পেশাগত বিষয় দ্রুত অগ্রসর হবে। জেদ এবং তাড়াহুড়ো থেকে বিরত থাকুন। বাস্তব তথ্যের ওপর বিশ্বাস রাখুন। অযৌক্তিক কথায় কান দেবেন না। ঋণ নেওয়া বা দেওয়া এড়িয়ে চলুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সাহস, সংকল্প এবং দ্রুততা নিয়ে কাজ করবেন। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সময় নষ্ট করবেন না। সময় ও শক্তি ব্যবস্থাপনা উন্নত করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে আগ্রহ দেখান। পরিকল্পনাগুলো সম্পূর্ণ করবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা ত্যাগ করুন। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন। গোপনীয়তার দিকে নজর দিন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আরাম ও সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেবেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সাহস ও আত্মবিশ্বাস আপনার পথ তৈরি করবে। পেশাগত বিষয়গুলো আপনার অনুকূলে যাবে। সহযোগিতায় আপনি আগ্রহ দেখাবেন। কাছের মানুষের সহায়তা পাবেন। পড়াশোনায় চেষ্টা ফল দেবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনি আবেগপূর্ণ বিষয়গুলোতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবেন। পরিবারে সুখ ও আনন্দ বজায় থাকবে। সাহস ও সম্প্রীতি থাকবে। আত্মবিশ্বাস উচ্চ থাকবে। জীবনযাত্রা হবে আকর্ষণীয়। আপনি নিজের কথা রাখবেন। ঘরে আরাম ও সমৃদ্ধি বাড়বে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্পষ্টভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করবেন। একাধিক উৎস থেকে আয় বাড়বে। নতুন সাফল্যের প্রতি মনোযোগ থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো গতি পাবে। আপনি দলগতভাবে ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক চুক্তিতে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। অন্যের কথায় বা কোনো মায়ায় ভেসে যাবেন না। কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাজ করুন। লোক দেখানো বা অহংকার থেকে দূরে থাকুন। কাজের গতি স্থিরভাবে বজায় রাখুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আপনি সক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করবেন। সব ক্ষেত্রেই আপনি বিচক্ষণতা দেখাবেন। পেশাগত জীবনে বড় সাফল্য অর্জন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলো আপনি ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারবেন। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অর্থনৈতিক দিকটি মজবুত থাকবে। লক্ষ্য পূরণের প্রতি নিষ্ঠা আরও বাড়বে। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে কাঙ্ক্ষিত ফল পাবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কিছু চতুর মানুষ আপনার প্রমোশন আটকে দিতে পারে। আপনার সঙ্গীর অতীত থেকে হঠাৎ কেউ ফিরে আসতে পারে, যার কারণে আপনাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতে পারে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি পুরনো ও স্বার্থপর মানুষদের থেকে দূরে সরে যেতে পারেন এবং নতুন বন্ধু তৈরি করতে পারেন। একটি নতুন সম্পর্কের শুরুও হতে পারে। এই সময়ে জীবনে বড় পরিবর্তন আসতে পারে, এবং এই পরিবর্তনগুলো ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসবে। মনে হবে যেন প্রতীকী মৃত্যু পেরিয়ে এক নতুন জীবনের সূচনা হয়েছে।                                                                                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

