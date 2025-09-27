English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য সমস্যা হালকাভাবে নেবেন না মেষ, স্বার্থপর হলেই বিপদে পড়বেন সিংহ...

Ajker Rashifal, September 27 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 27, 2025, 08:53 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্বাস্থ্য সমস্যা হালকাভাবে নেবেন না। নিয়মিত চেক-আপ চালিয়ে যান। কাজে সফলতার হার মোটামুটি থাকবে। পরিবারের সদস্যরা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

লেনদেনে স্পষ্ট থাকুন। নানা বিষয় দ্রুতগতিতে এগোবে। আজকের দিন দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার এবং আনন্দ ভাগাভাগির। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পেশাগত আলোচনায় ধৈর্য নিয়ে এগিয়ে যান। পরিস্থিতি মিশ্র থাকবে। লেনদেনে পরিষ্কার ভাব বজায় রাখুন। আলোচনায় সতর্ক থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এগিয়ে নিন। লক্ষ্যে মনোযোগ রাখুন। পরিবারে সময় কাটাবেন। ইতিবাচক মনোভাব বজায় থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে সংবেদনশীলতা থাকবে। ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা উন্নত হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

 অন্যদের প্রত্যাশা পূরণের চাপ থাকবে। ব্যক্তিগত কাজে সক্রিয় থাকুন। স্বার্থপর হওয়া এড়িয়ে চলুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

লক্ষ্য নিয়েই মনোযোগ রাখবেন। পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা সফল হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন। বিভিন্ন কাজে আপনার সক্রিয়তা বাড়বে। আলোচনায় আপনি সফল হবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বাড়িতে সুখ-আনন্দ থাকবে। প্রিয়জনদের বিশ্বাস আপনি বজায় রাখবেন। প্রত্যাশা পূরণ করবেন। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও সংযোগ থাকবে বেশি। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাছের মানুষদের আপনি সুখদায়ক চমক দিতে পারেন। কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলবে। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য রাখুন। বাজেট অনুযায়ী খরচ বাড়ান। বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে গতি আনবেন। পেশাগত চুক্তিতে আপনি উৎসাহ দেখাবেন। লেনদেনে দ্বিধা দূর হবে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ম্যানেজমেন্টের প্রতি খেয়াল রাখুন। কাজকর্মে আরও সক্রিয় হন। আপনি ব্যবসা ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যোগাযোগে বুঝেশুনে এবং পরিপক্কভাবে কথা বলুন। যেসব পরিকল্পনা আটকে ছিল, তা এগিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক দিক উন্নত হবে।                                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gifts From Modi Govt: দীপাবলির আগেই দেশবাসীকে মোদী সরকারের জবর জবর তিন 'বর'! টাকা উপচে পড়বে দেশবাসীর পকেটে, এবং...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gifts From Modi Govt: দীপাবলির আগেই দেশবাসীকে মোদী সরকারের জবর জবর তিন &#039;বর&#039;! টাকা উপচে পড়বে দেশবাসীর পকেটে, এবং...

Gifts From Modi Govt: দীপাবলির আগেই দেশবাসীকে মোদী সরকারের জবর জবর তিন 'বর'! টাকা উপচে পড়বে দেশবাসীর পকেটে, এবং...

Gifts From Modi Govt: দীপাবলির আগেই দেশবাসীকে মোদী সরকারের জবর জবর তিন 'বর'! টাকা উপচে পড়বে দেশবাসীর পকেটে, এবং... 7
Maa Durga Favorite Zodiac Sign: মা দুর্গার অত্যন্ত প্রিয় রাশি! এই পুজোয় ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে, প্রাপ্তি ঘটবে অকল্পনীয়, সুখে-বিলাসে...

Maa Durga Favorite Zodiac Sign: মা দুর্গার অত্যন্ত প্রিয় রাশি! এই পুজোয় ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে, প্রাপ্তি ঘটবে অকল্পনীয়, সুখে-বিলাসে...

Maa Durga Favorite Zodiac Sign: মা দুর্গার অত্যন্ত প্রিয় রাশি! এই পুজোয় ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে, প্রাপ্তি ঘটবে অকল্পনীয়, সুখে-বিলাসে... 7
Tea Estate Closed: বোনাস চাইতেই বন্ধ চা বাগান! পুজোর মুখে কাজ হারালেন সাড়ে তিনশো শ্রমিক...

Tea Estate Closed: বোনাস চাইতেই বন্ধ চা বাগান! পুজোর মুখে কাজ হারালেন সাড়ে তিনশো শ্রমিক...

Tea Estate Closed: বোনাস চাইতেই বন্ধ চা বাগান! পুজোর মুখে কাজ হারালেন সাড়ে তিনশো শ্রমিক... 7
PM hinted further GST reductions: আসছে দিওয়ালি ধামাকা? আবার কমবে GST, মধ্যবিত্তর হাল্কা হবে বোঝা! আভাস প্রধানমন্ত্রীর...

PM hinted further GST reductions: আসছে দিওয়ালি ধামাকা? আবার কমবে GST, মধ্যবিত্তর হাল্কা হবে বোঝা! আভাস প্রধানমন্ত্রীর...

PM hinted further GST reductions: আসছে দিওয়ালি ধামাকা? আবার কমবে GST, মধ্যবিত্তর হাল্কা হবে বোঝা! আভাস প্রধানমন্ত্রীর... 10