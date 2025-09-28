English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: বিবাহিত জীবনে সুখের জোয়ার বৃষের, সব ক্ষেত্রে ভালো ফল আসবে মীনের...

Ajker Rashifal, September 28 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 28, 2025, 08:46 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অন্যদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। এই সময়ে কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে অবহেলা করবেন না।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো ফল দেবে। বিবাহিত জীবন সুখময় হবে, এবং সাফল্য আপনাকে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কঠোর পরিশ্রমে কাজ সম্পন্ন করুন। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ভুল তথ্য বা প্রলোভনে পড়বেন না। ক্ষমাশীল থাকুন এবং ধার নেওয়া বা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যক্তিগত কাজের মান উন্নত হবে এবং শিল্পকলা দক্ষতা আরও বাড়বে। আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার অবস্থান বজায় রাখবেন এবং ভালোবাসার সম্পর্ক গোপন রাখতেও সফল হবেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বাড়িতে আবেগপূর্ণ কথোপকথনে তাড়াহুড়ো করবেন না। বড়দের সম্মান করুন এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করুন। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতে ধৈর্য্য ধরুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আলসেমি এড়িয়ে চলতে হবে। চারপাশের পরিবেশ আপনার পক্ষে থাকবে। সম্পর্ক থেকে উপকার পাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে সফল হবেন। মিলেমিশে কাজ করার আগ্রহ বাড়বে এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কমে যাবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাছের মানুষদের সঙ্গে দেখা হতে পারে, এবং জনকল্যাণমূলক মনোভাব প্রকাশ করবেন। মন ভালো করা ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে, এবং অতিথিরা বাড়িতে আসতে পারেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার সাহস সবার নজর কেড়ে নেবে। সম্পর্কগুলো সহজ ও সুন্দর হবে, প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য পূরণ হবে, এবং অন্যদের কাছ থেকে সম্মানও বাড়বে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাজেট না মেনে বিনিয়োগ করলে অপ্রয়োজনীয় চাপ তৈরি হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম বাড়বে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন। পেশাগত কাজের মানও উন্নত হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সরকারি ও বড় কর্তৃপক্ষের কাজ এগিয়ে যাবে। পরিবার ও পুরনো সম্পত্তি নিয়ে ভালো সময় যাবে। অভিজ্ঞতা থেকে উপকার পাবেন এবং সবার সাহায্যও মিলবে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ভাগ্য আপনার পক্ষে কাজ করবে এবং সব ক্ষেত্রে ভালো ফল আসবে। আর্থিক সফলতা বাড়বে। আপনি সংগঠিতভাবে এগিয়ে যাবেন এবং সম্মান, মর্যাদা ও সুনাম অর্জন করবেন।                                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

