Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধারদেনা করলেই বিপদ কর্কটের, যা চাইছেন তাই পাবেন তুলা...

Ajker Rashifal, September 30 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Sep 30, 2025, 09:01 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন আপনার মনোবল বাড়াবে। উন্নতি ও বৃদ্ধির পথে আপনি উৎসাহ দেখাবেন। সবার সহযোগিতায় এগিয়ে চলবেন। ব্যবসা ও কাজে উন্নতি হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

 ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকুন। কম কথা বলুন এবং অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব রাখুন। বুদ্ধি ও সতর্কতা নিয়ে এগিয়ে চলুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন। বিভিন্ন বিষয়ে পরিবেশ খুবই শুভ থাকবে। ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোতে বিশ্বাস বাড়বে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কঠোর পরিশ্রমে সফলতা আসবে। আর্থিক লেনদেনে সাবধান থাকুন। বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ভুল পথে না চলুন। ক্ষমাশীল থাকুন। ধারদেনা এড়িয়ে চলুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেন। কাজের অগ্রগতি বাধাহীন চলবে। পরিবারের মধ্যে ঐক্য ও সুখ বাড়বে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিবারের মধ্যে আবেগপূর্ণ কথোপকথনে ধৈর্য্য হারাবেন না। বড়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। প্রিয়জনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতে ধৈর্য ধরুন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

যেটা চাইছেন, সেটা অর্জন করতে পারবেন। অপরিচিতদের সঙ্গেও বেশি কথা বলবেন। দ্বিধা-সংকোচ কমে যাবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আত্মীয়দের সহযোগিতা ও সাহায্য পাবেন। কেরিয়ার ও ব্যবসায় গতি আসবে। ভদ্রতা ও মিষ্টি ব্যবহার বাড়বে। সবাইকে আপনি মুগ্ধ করবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন পরিকল্পনাগুলো সফল হবে। কাজের দক্ষতা বাড়বে। নানা প্রচেষ্টা আপনার পক্ষে যাবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সহজভাবে এগিয়ে চলুন। কাজকর্ম স্বাভাবিক থাকবে। ভ্রমণ হতে পারে। দান, প্রদর্শনী ও ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে। তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভয় না পেয়ে আপনি এগিয়ে যাবেন। শিল্প আর বাণিজ্যের বিষয়গুলো ভালো হবে। যেটা চাইছেন, সেটা অর্জন করতে পারবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

চাকরি বা ব্যবসায় ভালো ফল পাবেন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয় ভালো যাবে। অভিজ্ঞতা থেকে উপকার পাবেন।                                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

