Zee News Bengali
Horoscope Today: হঠকারি সিদ্ধান্তে চরম আর্থিক ক্ষতি! কারোর ফুলেফেঁপে উঠবে ব্যবসা, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পাবেন এই এই রাশি...

Ajker Rashifal, august 07 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 07, 2025, 09:10 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: অতিরিক্ত আশার জন্য বিবাদ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শরীরের সমস্যায় অর্থ ব্যয় হতে পারে। অনেক দিনের পুরনো ভ্রমণের পরিকল্পনায় বাধা আসতে পারে। প্রেমের জট কেটে যাবে। ব্যয়ের দিকে আজ একটু বেশি নজর দিতে হবে। সন্তানের সুবুদ্ধি ঘটতে পারে। কিছু অর্থ হাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সম্পত্তির ব্যাপারে আইনি সাফল্য আসতে পারে। বাড়িতে বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করা ভালো হবে। লটারি বা শেয়ার মার্কেট থেকে অর্থ লাভ হতে পারে। বিয়ের সম্বন্ধ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ থাকতে পারে। সরকারি প্রকল্প থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিবাদ মারামারি পর্যন্ত যেতে পারে। সারা দিন ব্যবসা ভালো চললেও চিন্তা থাকবে। হঠকারিতায় কোনো সিদ্ধান্ত নিলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। বাক সংযম না রাখলে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। সঞ্চয় বাড়তে পারে। জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ রয়েছে।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সকালের দিকে অশান্তির জন্য মন ভালো থাকবে না। কর্মজগতে জনপ্রিয়তা পেতে পারেন। অনেক দিনের পুরনো ঋণ আজ শোধ করতে পারবেন। ব্যবসায় নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেন। অবিবাহিতদের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হতে পারে। রাজনীতিবিদদের সুনাম বাড়বে।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বাড়িতে ভালো সংবাদ আসতে পারে। নতুন কাজের সন্ধান করতে হতে পারে। গুরুজনের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। প্রিয়জনের কারণে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। হাড়ের সমস্যায় কষ্ট পেতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বাড়তে পারে। কাছের বন্ধুর থেকে উপকার পেতে পারেন। দাম্পত্যে মতপার্থক্য বাড়তে পারে। আজ প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে পারেন। ন্যায্য প্রাপ্য পেতে দেরি হবে।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানসিক উদ্বেগের জন্য কাজ হাতছাড়া হতে পারে। প্রিয়জনের চিকিৎসার কাজে অর্থ ব্যয় হতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, তা না হলে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। ব্যবসায়িক অংশীদাররা সহযোগিতামূলক আচরণ করবে। পরিবারে সুখ থাকবে।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অপরকে সুখী করতে গিয়ে নিজেকে আত্মত্যাগ করতে হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে আইনি সুরক্ষা পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক কাজে জেতার আশা রাখতে পারেন। কর্মস্থানে নিজের কিছু ভুল শোধরানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা বাড়বে।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনি যেকোনো কাজে সাফল্য পাবেন। তবে স্বাস্থ্যের প্রতি একটু সতর্ক থাকতে হবে। কাজে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজকের দিনটি আপনার আয় বৃদ্ধি করবে। পারিবারিক বিষয়ে উত্তেজনা থাকলে তা দূর হবে। ভালো খাবার উপভোগ করবেন এবং পছন্দসই খরচ করতে পারবেন। বাজেট পরিকল্পনা অনুসরণ করা ভালো হবে, যাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে থাকে।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির যোগ আছে। উপকারের বিনিময়ে অপমানিত হতে পারেন। গৃহ নির্মাণের শুভ সময় আসছে। দাম্পত্য সুখ বজায় থাকবে। সন্তানের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে কিছু অর্থ উপার্জন হতে পারে। দামি কিছু হারিয়ে যেতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন।  

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা সংসারে উন্নতির যোগ দেখা যাচ্ছে। সন্তানদের পরীক্ষার ফল ভালো হবে। শরীরে একটু দুর্বলতা আসতে পারে। সামাজিক কারণে নিজের বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পাবেন। দূরের আত্মীয়ের অসুস্থতার খবর পেতে পারেন। কর্মস্থানে উদাসীন ভাব আপনার ক্ষতি করবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

অ্যালবাম

