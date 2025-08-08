English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: বৃষের দিশা, সিংহের প্রেম, কন্যার মিব়্যাকল! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, august 08 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 08, 2025, 08:59 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সবটা জেনে কাজ করুন। কী করছেন, কাদের সঙ্গে দেখা করছেন-- সবটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজের নতুন দিশা পাবেন। ভবিষ্যতের জন্য অনেক মাধুরী তোলা থাকবে, কিন্তু সেজন্য আজ একটু কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যা করতে চাইবেন, তা করে উঠতে পারবেন না, সময় কম পড়বে। একটু প্ল্য়ান করে নিন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজ নিয়ে এগিয়ে যান, কাজের দায়দায়িত্ব নিয়ে। তবে এগোবার আগে একটু ছানবিন করে নিন সবদিক।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

প্রেমের জন্য আদর্শ দিন আজ। আপনার কর্মপ্রচেষ্টা আপনাকে পরিচিতি এনে দেবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক দিক থেকে দারুণ দিন আজ। বিভিন্ন দিক থেকে লাভ ঘটবে। প্রেম স্রেফ মিব়্যাকল ঘটাবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অনেকটা কাজ করে ফেলে আনন্দের আতিশয্যে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন আজ। আর্থিক সংকট মেটার রাস্তা পাবেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

খুব বেশি খরচ-খরচা করলে আজ কিন্তু চলবে না আপনার। একটু বুঝে চলুন। সবাইকে খুশি করে চলতে পারবেন না। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কর্তৃপক্ষীয় কোনও মহিলার সঙ্গে আপনার বাদানুবাদ ঘটতে পারে। তার জেরে নানা সমস্যা ও মানসিক অশান্তি তৈরি হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ নানা রকম ভালো ভালো আইডিয়া আপনার মাথায় ঘুরে বেড়াবে। এগুলো বাস্তবায়িত করলে আখেরে আপনারই লাভ।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন নির্দেশিকা পাবেন, আর সেই অনুযায়ীই চলতে হবে আজ। খুব বেশি উদ্বিগ্ন হবেন না।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ আপনার কাঁধে প্রচুর কাজের চাপ। তবে সাফল্য আসবে। অন্যের সঙ্গে কানেক্ট করবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

