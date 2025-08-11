English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: মেষের ব্যবসা, মিথুনের পরিশ্রম, বৃশ্চিকের প্রেম! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, august 11 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 11, 2025, 09:17 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

গুরুত্বপূর্ণ সব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে আজ, এতে আপনার ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনার অরিজিনাল আইডিয়াই আপনাকে এগিয়ে রাখবে। বহুদিনের ঝুলে থাকা একটি আর্থিক সমস্যার মোকাবিলা আজ করবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

চোখ-কান খোলা রাখুন। পরিশ্রম করুন। বন্ধুদের সহায়তা নিন। ফোকাস্ড থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অপ্রত্যাশিত কিছু অভিজ্ঞতা হবে আজ। ভ্রমণ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবে। আপনার এনার্জি আজ দারুণ থাকবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কেরিয়ারে উন্নতির সূচনা। পারিবারিক বিষয়গুলি খুব স্মুথ থাকবে। পারিপার্শ্বিককে কখনও মাথায় চড়তে দেবেন না। 

6/12

7/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

স্ট্রেস এড়িয়ে চলুন। আপনার কল্পনাশক্তি আজ উজ্জীবিত থাকবে। সমস্যা নিরসনে আরও অনেক সৃজনশীল হন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পুরনো দিনের কোনও ভালোবাসার কথা মনে পড়তে পারে। সকলকে খুশি করে চলার বৃথা চেষ্টা থেকে বেরিয়ে আসুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নিজের অনুভূতি নিয়ে নিজেই ধন্দে থাকবেন। আজ সব কিছুই একটু গভীরে গিয়ে ভাবুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শেষ মুহূর্তের জন্য কাজ ফেলে রাখবেন না। আটঘাট বেঁধে গুছিয়ে কাজ করুন। এতে স্ট্রেস কমবে, সাফল্য আসবে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ আপনার এনার্জি একেবারে তুঙ্গে থাকবে। তবে সেটাকে ঠিকঠাক খাতে বইয়ে দিতে হবে, না হলে বিপত্তি ঘটতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি এমনিতেই ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত। আজও হয়তো নেবেন। আর আশ্চর্যের হল, এটা আজ আপনাকে রিফোকাস করতে খুব সাহায্য করবে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

