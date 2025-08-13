English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: দুর্ঘটনা থেকে সাবধান তুলা, আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন সিংহ

Ajker Rashifal,  August 13 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

Aug 13, 2025, 07:05 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সম্পত্তি নিয়ে সতর্ক হোন। ধৈর্য ধরুন। অস্থির হয়ে পড়বেন না। সাবধানে লেনদেন করুন। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সঙ্গে বুঝে কথা বলুন।  কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আবেগ তীব্র থাকবে তবে উদ্দেশ্য সফল করতে কাজে নামতে হবে। মানসিক চাপ থাকবে। তবে শান্ত থেকে কাজ উদ্ধার করুন। কাজের জায়গায় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। ভয় পাবেন না। জমি-বাড়ি কেনা বেচা করতে পারেন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আয় বাড়বে তবে তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। বিভিন্ন কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। যেচে কাউকে পরামর্শ দিতে যাবেন না। বদনাম হতে পারে।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মনের জোরের পরীক্ষা দিতে হতে পারে। বড় কোনও কাজ খুব সহজেই শেষ করতে পারবেন। পরিবারের সাহায্য পাবেন। আর্থিক সমস্যা মিটে যাবে। উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক ব্যাপারে সমস্য়ায় পড়তে পারেন। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। কাছের মানুষের কাছ থেকে মানসিক সাহায্য পাবেন। পরিবারে শান্তি থাকবে। রাগ বাড়তে দেবেন না। আইনি ঝামেলা হতে পারে।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিকভাবে কোনও পদক্ষেপ আপনাকে বড় জায়গায় পৌঁছে দেবে। কাজের জায়গায় বাধা আসবে। বুদ্ধি করে তা এড়িয়ে যেতে পারবেন। পরিবারের কাছ থেকে ভালো সাহায্য পাবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানসিক জোর কমে যেতে পারে। লড়াই করতে হবে। পরিবারের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। লেনদেনে সাবধান। ছোট্ট ভুল বড় ক্ষতি করে দিতে পারে। কোনও আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে যেতে পারেন। কাজের জায়গায় মাথা ঠান্ডা রাখুন। খরচ কম করুন। অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে বিরত থাকুন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পারিবারিক বন্ধন শক্ত হবে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। তবে ধৈর্য ধরুন, সাফল্য পাবেন। বড় কোনও সিদ্ধান্তের আগে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করুন। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বেশি রাগের ফলে সমস্যায় পড়তে পারেন।  অন্যের ঝামেলায় নাক না গলানোই ভালো। কাউকে টাকা ধার দেবেন না।  হঠাত্ কোনও সুখবর পেতে পারেন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

খরচ কমান। সম্পত্তি কেনাবেচায় সমস্যায় পড়তে পারেন। কাজের জায়গায় মন দিন। অন্য লোকের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হঠাত্ করে হাতে টাকা চলে আসতে পারে। মেজাজ ঠিক রাখুন। অচেনা লোকের কথায় ভুলবেন না। সমস্যা হতে পারে। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। আয়-ব্যয়ে সমতা বজায় রাখুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)      

