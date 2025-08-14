English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদ মেষের, মুখে লাগাম দিন মেষ

Ajker Rashifal,  August 14 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

Aug 14, 2025, 07:09 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কেরিয়ারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভালো হবে। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। পরিবারকে নিয়ে চিন্তায় পড়তে পারেন। সবকথার প্রতিবাদ করতে না যাওয়াই ভালো। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বহুদিন ধরে যে সম্পত্তি কিনবেন বলে ভাবছেন তা পেয়ে যেতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। অন্যের প্ররোচনায় কোনও কাজ করবেন না। হঠাত্ কোনও টাকা পেতে পারেন। বন্ধু সমস্যায় ফেলতে পারে। চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

শিক্ষা ক্ষেত্রে ভালো উন্নতি। চাকরির জায়গায় উন্নতি হবে। পুরনো দেনা না মেটালে সমস্যা হতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভ হবে। শারিরীক সমস্যা হতে পারে। খরচ কমান। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে না যাওয়াই ভালো।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সম্পত্তি নিয়ে আইনি বিষয়গুলো ভালোভাবে দেখে নিন। পরিবারে শান্তি থাকবে। অন্যকে প্রভাবিত করতে পারবেন। পুরনো পাওনা আদায় করতে বেগ পেতে হবে। পরিবারের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। মানসিক চাপে থাকবেন।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ভবিষ্যতের জন্য ব্যসায়িক পরিকল্পনা করতে পারবেন। বাড়ির বড়দের মধ্যস্থতায় বড় কোনও বিপদ থেকে রক্ষা। পড়াশোনায় উন্নতি হবে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। কাজের জায়গায় ভালো করবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

মানসিক চাপ কমবে। আয়ের রাস্তা খুলে যাবে। দেনা শোধ করার চেষ্টা করুন। কাজের জায়গায় উন্নতি করতে পারবেন। পরিবারে কাছের লোকের সঙ্গে বিবাদ বাড়তে পারে। সত্ সঙ্গে থাকার চেষ্টা করুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত আজ নেবেন না। কথা বলে পরিবারে বিবাদ মেটান। কোনও ঋণ করতে যাবেন না। ব্যবসায় সমস্যা আছে। শরীর খারাপ হতে পারে।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পরিবারের বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাদ। লোভ করতে যাবেন না। শরীরিক সমস্যা হতে পারে। পরিবার ছাড়া অন্য কারও পরামর্শ নেবেন না। আয় ভালো হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। শারীরিক সমস্যা কেটে যাবে।  পরিবারে অশান্তি হতে পারে। বন্ধুর সাহায্যে সমস্যা থেকে মুক্তি। যাতায়াতে সতর্ক থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ভালো কাজের স্বীকৃতি পেতে পারে। বাড়ির বড়দের সঙ্গে বিবাদ। কাছের বন্ধু ঠকাতে পারে। পরীক্ষায় ভালো করবেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

চলাফেরায় সাবধান। কোনও ঝুঁকি নেবেন না। পরিবারে অশান্তি মিটে যাবে। সতর্ক থাকুন, অপমানিত হতে পারেন। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। রেগে যাবেন না। বড় মূল্য দিতে হতে পারে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বেফাঁস কথা বললেই বিপদ। শত্রুর কাছে ধাক্কা খাবেন। ব্যবসায় বিবাদ। শরীরিক সমস্যা হতে পারে। টাকা পয়সা নিয়ে কারও সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

