Zee News Bengali
Horoscope Today: তুলার বিস্ফোরণ, কুম্ভের প্রেম, মীনের আত্মোন্নতি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, august 18 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 18, 2025, 10:37 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

গলায় সংক্রমণ হতে পারে। অ্যালার্জি থেকে ভুগতে পারেন। দ্রুত চলবে জীবন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

স্রোতের সঙ্গে চলুন। চারপাশের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে মনের উপর চাপ ফেলতে দেবেন না।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

এনার্জি লেভেল বাড়বে। আপনি যে স্রোতের বিরুদ্ধে দৌড়চ্ছেন, সেটা মনেই হবে না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনি আচমকাই আবিষ্কার করবেন, আপনার চারপাশের লোকজন, কাছের লোকজন কিন্তু আপনার প্রতি ততটা সমর্থনমুখী নয়। বিরক্ত হবেন না। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

একটা অপ্রত্যাশিত ট্রাভেল শিডিউল আপনার পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দ্বন্দ্ব সংঘাত এড়িয়ে চলুন। স্ট্রেস লেভেল বাড়তে পারে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অনেক অনুভূতি চাপা রেখেছেন। আজ হয়তো একটা আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের মতো করে সব বেরিয়ে আসবে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বিজনেস পারপাসে ভ্রমণ হতে পারে। আবার ফ্যামিলির সঙ্গেও লং ড্রাইভে যেতে পারেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কিছু বিষয় গোপনে রাখতে চান, সেটা ভালো। তবে, কখনও কখনও একটু কমিউনিকেটিভ হতে হয়।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বাচ্চারা আপনার সময় দাবি করবে। আর আপনাকে আজ ওদের দাবি মেনে নিতে হবে। কোনও ভালো খবর আসতে পারে, ঘেঁটে যাবেন না।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

যাঁকে ভালো বাসেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করা ও সময় কাটানোর পরিকল্পনা করুন। এদিকে পরিবার কিন্তু আপনার সাহচর্য দাবি করবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ফিটনেস ও ওয়েটলস প্রোগ্রাম আপনাকে প্রভূত সাহায্য করবে। আত্মোন্নতির পথেই থাকবেন আজ।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

