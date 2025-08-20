Horoscope Today: প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত মেষের, সংসারে অশান্তি সিংহের

Horoscope Today: প্রিয়জনের কাছ থেকে আঘাত মেষের, সংসারে অশান্তি সিংহের
Ajker Rashifal, August 20 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
পারিবারিক অশান্তি। বাড়তি খরচ। পরিশ্রম বাড়বে। আর্থিক ভাগ্য ভালো। আপনার কথায় যেন ইতিবাচকতা ফুটে ওঠে। আপনার পরিকল্পনাগুলো গোপন রাখবেন না; সঠিক মানুষের সঙ্গে সেগুলো ভাগ করে নিন যাতে সাহায্য চাইতে পারেন। আপনার সততা সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলবে। আত্মবিশ্বাসী থাকুন এবং সব কিছু খোলাখুলিভাবে বলুন।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
হঠকারীতায় সমস্যায় পড়তে পারেন। সংসারের অশান্তি অনেকদূর যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কঠিন কাজ দেখে ভয় পাবেন না; বরং আপনার দক্ষতা বিকাশের সুযোগ খুঁজুন। এই বাধাগুলো আর্থিকভাবে আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে, কিন্তু অন্তত একবার আপনি প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা অতিক্রম করবেন। আপনার শান্ত ও ইতিবাচক মানসিকতা আপনাকে কঠিন পরিস্থিতিকে উন্নতির সুযোগ হিসেবে দেখতে সাহায্য করবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
রাগ সংবরণ করুন। বেশি মাথা গলালে সংসারে অশান্তি হতে পারে। আইনি সমস্যায় জড়াতে পারেন। প্রতিকূলতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে কঠিন দিনগুলো পার করে দেবে। কর্মক্ষেত্রে যদি কোনো কাজ নিয়ম অনুযায়ী না হয়, তবে হতাশ হবেন না। নিজের ভেতরের শক্তি থেকে একটু সাহস নিলে আপনি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের সাথে আবার চেষ্টা করতে পারবেন।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
পিতার শরীর নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বন্ধুদের দিক থেকে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। লোকে দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং বিভ্রান্তি এড়াতে অগ্রাধিকারগুলো সেট করুন। আর্থিক ভুল এড়াতে আপনার খরচগুলো পর্যবেক্ষণ করুন। কোনো বিশৃঙ্খলাকে আপনার পথে বাধা হতে দেবেন না—এই সময়টা আপনাকে শৃঙ্খলা শেখাবে।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
কাছের মানুষের জন্য দুঃশ্চিন্তা। কাজের জায়গায় অশান্তি হতে পারে। খরচ বাড়বে। সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। আজ কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনগুলো তুলে ধরুন। যদি কোনো বিষয় আপনার কাজ বা মানসিক শান্তি নষ্ট করে, তবে চুপ থাকবেন না। যোগাযোগ আপনার সম্মান রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চাপ এড়িয়ে 'না' বলুন। আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি স্থির থাকুন এবং নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখুন।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
শারীরিক সমস্যা হতে পারে। বন্ধর কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সহজাত প্রবৃত্তির কথা শুনুন।আপনার সহজাত অনুভূতি খুবই শক্তিশালী: এর কথা শুনুন, এবং এটি আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। যদি সেই "অনুভূতি" কোনো গুরুত্বপূর্ণ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে আর আপনি তা উপেক্ষা করেন, তবে কেবল হতাশাই আসবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
