Zee News Bengali
Horoscope Today: সাবধান! বন্ধু বড় কোনও ক্ষতি করে দিতে পারে বৃষর, শত্রুর সঙ্গে আপস করুন কন্যা

Ajker Rashifal,  August 21 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 21, 2025, 08:00 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সম্পত্তির দিকে নজর দিন। কাজের জায়গায় আপনার পরিকল্পনা হয়তো ফল দেবে না তবে ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। প্রতিবাদী হতে যাবেন না। ফল খারাপ হবে। অন্যের উপরাক করতে গিয়ে ক্ষতি হতে পারে।   

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বাড়ি করার পুরনো পরিকল্পনা সফল হবে। কাজে মন দিন। আপনার সততা নজর কাড়বে। চুরি থেকে সাবধান। একাধিক জায়গা থেকে আয় হবে। আইনি কাজে সফল হবেন। বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। হতাস হতে পারেন। বন্ধু ক্ষতি করতে পারে। বদনামের ভাগি হতে পারেন।  

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীকে চটাবেন না। লোভ করতে যাবেন না। ফেলে রাখা কাজ করে ফেলুন। ইএমআইয়ে  কিছু কিনতে পারেন। কাজের জায়গায় পরিশ্রম হবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

খরচের দিকে নজর দিন নইলে হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। সন্তান সুখ পাবেন। বড় কোনও সমস্যার সমাধান হবে না তবে অনেকটাই চাপমুক্ত হবেন। পুরনো পাওনা আদায় করতে গিয়ে নাজেহাল হতে পারেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজ ফেলে রাখবেন না। আজ বড় কিছু ঘটতে পারে। শরীর খারাপ হতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। খরচ কমান। আপনার পরিকল্পনায় পরিবার সাহায্য করবে। যে কাজ হবে না ভেবেছিলেন তার জন্য চেষ্টা করুন। ফল দেরিতে হলেও পাবেন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ট্যাক্স মিটিয়ে দিন। নইল বিপদ।  পরিবারে কাছের লোকের সঙ্গে বিবাদ বাড়তে পারে। খুব চিন্তা করে সম্পত্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। বেশি দিলখোলা হবেন না। শত্রুর সঙ্গে আপস করুন। ব্যবসায় চিন্তা বাড়বে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বাড়ির কাজে বেশ কিছু টাকা খরচ হতে পারে। আকস্মিক কোনো ঘটনা আপনার মনকে প্রভাবিত করবে। কর্মক্ষেত্রে অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকাই ভালো। বন্ধুদের সাথে বেশি আনন্দ-ফুর্তি করার কারণে পরিবারে ঝামেলা হতে পারে। এই সময়ে ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। আধ্যাত্মিক কাজে অর্থ দান করে শান্তি পাবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে তর্কের কারণে মনে কষ্ট হতে পারে। ব্যবসায়িক লেনদেনে মহাজনের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পরিবারের বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সময়ে লোভ করা থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি, কারণ ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ নিন। আপনার আর্থিক আয় ভালো থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনি কর্মক্ষেত্রে উন্নতির মুখ দেখবেন। পুরোনো শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে, পরিবারে কিছু অশান্তি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, কোনো বন্ধুর সহায়তায় আপনি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এই সময়ে, যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।  

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনার ভালো কাজের জন্য আপনি সম্মান ও স্বীকৃতি পাবেন। তবে, বাড়ির বড়দের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাছের কোনো বন্ধুর থেকে প্রতারিত হতে পারেন, তাই সতর্ক থাকুন। শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি শুভ, পরীক্ষায় ভালো ফল করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে বিবাদ ঘটতে পারে।  

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার চলাফেরার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে চলা অশান্তি মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। সতর্ক না থাকলে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই সময়ে মাথা ঠান্ডা রাখা জরুরি।  

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কথা বলার সময় সাবধান হন, কারণ বেফাঁস মন্তব্যের কারণে বড় সমস্যায় পড়তে পারেন। শত্রুদের কারণে আপনাকে ধাক্কা খেতে হতে পারে। ব্যবসায়িক লেনদেনে বিবাদ দেখা দিতে পারে। শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টাকা-পয়সা নিয়ে কারও সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। এই সময় সম্পত্তি কেনা-বেচার সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

