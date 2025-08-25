English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: বৃশ্চিকের দ্বিচারিতা, ধনুর আবেগ, মীনের গোপনতা! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Ajker Rashifal, august 25 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 25, 2025, 10:58 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ একটু কেয়ারফুল থাকুন। আজ কাছের কেউ আপনাকে তাঁদের কোনও কাজ করে দেওয়ার জন্য তাড়া লাগাবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ফ্রাসটেশন তৈরি হতে পারে। বস বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় কেউ আপনাকে মিসগাইড করতে পারেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি এমনিতে খুবই ফ্যামিলিম্যান। তবে, আজ এর পাশাপাশি এটাও ভাবুন যে, আপনিও কিন্তু সব সময় যতটা সময় আপনার পরিবার দাবি করে, ততটা তাদের দিতে পারেন না!

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

টেনশনে থাকবেন। নানা রকম চিন্তায় মাথা ভারী হয়ে থাকবে। একটু শান্ত থাকুন ও ধীরে সব বিষয়গুলি ম্যানেজ করুন।               

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন দিগন্তের দিকে তাকান। সহসা কোনও বড় বদল আসবে। সেটার জন্য সার্বিক ভাবে প্রস্তুত থাকুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সহকর্মীদের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হতে পারে। একটু কৌশলী হয়ে ব্যাপারটা সামলাতে হবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার এক সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রচুর বিরূপ সমালোচনা শুনেও আপনি সত্যিই দারুণ কাজ করেছেন।    

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার সিদ্ধান্ত আপনার সঙ্গে হয়তো একটু দ্বিচারিতা করতে পারে। একটু সাবধান থাকুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার আবেগ থাকবে লাগামছাড়া। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু ধীরে-চলো নীতি নিয়ে এগোন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মজগতে বদল। বিভিন্ন জায়গায় আবেন করুন, ইন্টডারভিউ দিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অনুভূতি চেপে রেখেছেন। আজ হয়তো বিস্ফোরণ হবে। তবে, সাবধান থাকুন, সতর্ক থাকুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

গোপনকে গোপন রাখতে চান আপনি। কিন্তু আজ থাক, আজ একটু কমিউনিকেটিভ হন।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

