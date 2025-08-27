English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: পারিবারিক বিবাদ বড় আকার নেবে মেষের, বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি তুলার

Ajker Rashifal,  August 27 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Aug 27, 2025, 08:25 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কেরিয়ার প্ল্যান করুন। খরচ কমাতে হবে। আর্থিক সমস্যায় থাকবেন। পারিবারিক বিবাদ বড় আকার নিতে পারে। পাওনা আদায়ে সমস্যা। আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। জমি-বাড়ি না কেনাই ভালো। শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। আধ্য়াত্মিক সঙ্গ পেতে পারেন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আয়ের সুযোগ বাড়বে। কাজে মন দিন। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। পরিবারের কারও শরীর নিয়ে বিব্রত থাকতে পারেন। কারও প্রতি বেশি দুর্বল হবেন না। ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কাজের জায়গায় সমস্য়া। কাছের মানুষের জন্য দুশ্চিন্তা। সম্পত্তি কিনতে পারেন। কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

খরচ বাড়বে। শরীর খুব একটা ভালো যাবে না। আর্থিক সমস্যা থাকবে। পরিবারের বিবাদ হতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাবে না। সন্তানকে নিয়ে অশান্তি হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। পুরনো ঋণ শোধ হতে পারে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জায়গায় সুনাম পাবেন। বিনিয়োগের বিপুল সুযোগ আসবে। এই সুয়োগ কাজে লাগান। অর্থ ব্যয় হতে পারে। বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি। পরিবারে মানিয়ে চলুন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক জড়াবেন না। ব্যবসায় ভালো ফল। রাগ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করুন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। পরিবারে শান্তি থাকবে না। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পরিবারের মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করুন। কাজের জায়গায় হতাসা। ভ্রমণ হতে পারে। আর্থিক কারণে অন্যের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। ব্যবসা ভালো চলবে। সম্পত্তি কিনতে পারেন।   

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অন্যের কথা না শোনাই ভালো। নিজে বুঝে সিদ্ধান্ত নিন। বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। ব্যবসায় উন্নতি হবে। আয় বাড়বে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কারও কাছ থেকে ধার করতে হতে পারে। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। শরীরিক সমস্য়া হতে পারে। প্রচুর পরিশ্রম হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খরচ বাড়বে। অর্থিক সমস্যা তৈরি হবে। পরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখতে চেষ্টা করুন। কাজের জায়গায় বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। শারিরীর সমস্যা হতে পারে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

