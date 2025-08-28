English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: আবেগের বশে কাজ করলেই বিপদ কর্কটের, সম্মান নিয়ে টানাটানি ধনুর

Ajker Rashifal,  August 28 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Aug 28, 2025, 08:13 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যাস্ত থাকবেন কিন্তু পরিবারকে সময় দিতে হবে। শরীর খারাপ হতে পারে। ভালো কাজের সুযোগ আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়তে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সমস্যা।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে আনন্দে সময় কাটবে। পড়াশোনায় উন্নতি হবে। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। পাওনা আদায়ে প্রবল বেগ পতে হতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কেরিয়ারে নতুন মোড় নিতে পারে। কাজের জায়গায় ঝগড়ায় জড়িয়ে যেতে পারেন। কারো পাশে দাঁড়াতে পারেন কিন্তু তার বদলে অপবাদ জুটতে পারে। কাছের মানুষ পরিবারের অশান্তি তৈরি করতে পারে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবারে বড়দের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। পড়াশোনায় উন্নতি হবে। আবেগে ভাসবেন না। কোনও কিছুই ভয়ে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারে। আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

খরচে চোখ বোলান, বুঝতে পারবেন কতটা বেহিসেবি আপনি। একটু মানিয়ে চললেই সংসারে আনন্দ পাবেন। প্রেমে আবেগ ছাড়তে হবে। বাড়ির কারও শরীর খারাপ হতে পারে। কাজের জায়গায় জটিলতা কেটে যাবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোনও আর্থিক চুক্তিতে যাওয়ার আগে ঝুঁকির কথা ভালো করে ভাবুন। বাড়ির ছোটদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। আর্থিক সমস্যা থাকবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার পরিশ্রম করার ক্ষমতা আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে দেবে। বাবা-মার পরামর্শ নিয়ে চলুন। ব্যবসায় নতুন ক্রেতে পাতে পারেন কিন্তু তার উপরে বিশ্বাস করতে সময় নিন। সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে। রাগ বাড়তে দেবেন না। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সম্পত্তি থেকে ভালো আয় হবে। ব্যবসা ভালো চলবে। মাথা ঠান্ডা ঠান্ডা রাখুন, কাজের জায়গায় বা বাড়িতে বিবাদ হতে পারে। পাশ থেকে বন্ধু সরে যেতে পারে।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করুন। কারও উপরে নির্ভর করে কিছু করবেন না। জমিবাড়ি সংক্রান্ত সিদ্দান্ত আজ না নেওয়াই ভালো। সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে বিবাদ হতে পারে। সম্মান নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। ব্যবসায় উন্নতি হবে। আয় বাড়বে।  অন্যের কথা না শোনাই ভালো। নিজে বুঝে সিদ্ধান্ত নিন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের জায়গায় বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। শারিরীর সমস্যা হতে পারে। কারও কাছ থেকে ধার করতে হতে পারে। পরিবারে অশান্তি হতে পারে।   

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খরচ বাড়বে। অর্থিক সমস্যা তৈরি হবে। পরিচিতদের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখতে চেষ্টা করুন। শরীরিক সমস্য়া হতে পারে। প্রচুর পরিশ্রম হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

