Zee News Bengali
Horoscope Today: বৃশ্চিকের ঋণ, ধনুর বন্ধুত্ব, কুম্ভের স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, december 01 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 01, 2025, 10:00 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ পরিবারের বড়রা একটু সময় চাইবেন আপনার কাছ থেকে। আর আপনিও ধৈর্য হারাবেন। সেটা করলে কিন্তু হবে না।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আবেগ আপনার মনের উপর চাপ ফেলবে। একটা হতাশা আসবে, ফ্রাসটেটেড হবেন হয়তো, তবে সেটা কাটিয়ে উঠতে হবে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যে বন্ধুদের দীর্ঘদিন ধরে সরিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের সঙ্গে এবার প্যাচ-আপ করুন। আর আপনার সেই বিশেষ জনও কিন্তু আপনার অপেক্ষায় আছেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনি ভিতরে ভিতরে খুব টেনস্ড হয়ে থাকবেন আজ। তাই হয়তো ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গেও অনেক দ্বন্দ্ব তৈরি হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হবেন না। কর্তব্য আর ইচ্ছা-- দুইয়ে মিলে আজ টানাটানি করবে আপনাকে। স্থির থাকুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আইনি ঝামেলা থাকবে, মসৃণ ভাবে মেটানোর চেষ্টা করুন। আজ ভাগ্য আপনাকে সহায়তা দেবে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পরিবারের বয়স্ককে একটু সময় দিন। তিনি আপনার সাহচর্যে সব দিক থেকেই অনেকটা সামলে উঠবেন।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লোন নেওয়ার বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি করুন। সহসা কোন দিক থেকে ধনপ্রাপ্তি ঘটতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্লেটোনিক প্রেম নয়, প্লেটোনিক বন্ধুত্ব। আর সেটাই আপনাকে আজ অভিজ্ঞতার একটা অন্য স্তরে নিয়ে যাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পেশাদারিত্বের সঙ্গে চলুন। দ্রুত এগোন। সব বিষয় নিয়ে খুব বেশি বিরক্ত থাকলে আপনার ফ্যামিলি কিন্তু সাফার করবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

খুব বেশি কাজ এবং তজ্জনিত স্ট্রেস আপনার মনের উপর চাপ ফেলবে, শরীরের ক্ষতি করবে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার পার্টনার কিন্তু খুব ডিমান্ডিং। আপনার মনোযোগ ও সময়-- দুটিই তিনি খুব বেশি-বেশি করে চাইবেন। আপনাকে সেটা দিতে হবে। না হলেই সংকট তৈরি হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

