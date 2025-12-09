English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: দারুণ সময় ধনুর, কঠিন পরীক্ষা কুম্ভের, সিংহ পাবে কাঙ্খিত নারীসঙ্গ; পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal, December 09 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 09, 2025, 09:36 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজকের কিছু ঘটনা আপনার মুখে হাসি নিয়ে আসবে। আজ আপনার আত্মবিশ্বাস থাকবে তুঙ্গে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অন্যরা আজ আপনাকে নিয়ে কী ভাবছে, তা নিয়ে আপনি নিজে আজ অত মাথা ঘামাবেন না। নিজের কাজ করে যান।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ একদম শেষ মুহূর্তের জন্য কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না! এতে স্ট্রেস বাড়বে। সময়ের কাজ সময়ে করুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আপনি খুবই আশাবাদী থাকবেন। আজ আপনার জন্য সময় সুখবর বয়ে আনবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ আপনার নারী-ভাগ্য দারুণ। আপনি আজ কাঙ্খিত নারী-সঙ্গ পেতে পারেন। আপনার জীবনে আসবে দারুণ ইতিবাচক কোনও বদল, আসবে সুখবরও।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

যে-কোনও কারণেই হোক আপনার উপর তৈরি-হওয়া চাপ আজ কমবে। যেমন ঘটছে, ঘটনাকে তেমন নিজের মতো ঘটতে দিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি এখন একটা ট্রানজিশন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন। তাই আজ একটু রিল্যাক্স মুডে থাকুন। অযথা স্ট্রেস নিতে যাবেন না।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সময়ের সঙ্গে আপনি একেবারে যেন দৌড়ে এগোচ্ছেন। এবার একটু থামুন। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল করুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রেম আর রোমান্স আপনাকে অবাক করবে আজ। সারপ্রাইজ পাবেন। নতুন কোনও কিছুকেই খুব সন্দেহের চোখে দেখবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ আপনার কাজের স্ট্রেস বাড়বে, অধৈর্য হয়ে পড়বেন না। তাহলে সেটা আপনারই ক্ষতি করবে। ফলে, মাথা ঠান্ডা রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের আজ পরীক্ষা। মাথা ঠান্ডা রাখুন। অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলুন। অ্যাগ্রেসিভ হবেন না।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অযথা খুব বেশি কাজ করে নিজের উপর স্ট্রেস বাড়াবেন না। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব আসবে আপনার উপর। তা গ্রহণ করুন। আধ্যাত্মিকতায় থাকুন।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

