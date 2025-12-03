English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: মান সম্মান নিয়ে টানাটানি এই ২ রাশির, আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে ভাববেন কারা? পড়ুন...

Ajker Rashifal,  December 03 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Dec 03, 2025, 07:33 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নিজের উপরে বিশ্বাস রাখুন। লক্ষ্য অবিচল থাকুন। সমস্যায় পড়লে প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য় পাবেন। পরিবারে অশুভ কিছু ঘটতে পারে। আর্থিক উন্নতি খুব একটা ভালো নয়।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। সমস্যায় পড়লে ধৈর্য হারাবেন না। আয় সামান্য বাড়বে। কাজের জায়গায় চাপে থাকবেন শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

তর্কে যাবেন না। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আর্থিক চাপে থাকতে পারেন। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যায় থাকতে পারেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের জায়গায় পরিবেশ ঠিকঠাক থাকবে। স্ত্রীর সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। কাজের জায়গায় ঈর্ষার শিকার হতে পারেন। শান্ত থেকে মোকাবিলা করতে হবে। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

টাকা পয়সা খরচ কম করতে হবে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। আয় মোটামুটি। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

খরচের ব্যাপারে আগে থেকে পরিকল্পনা করে নিন, নইলে সবকিছু হাতের বাইরে চলে যাবে। প্রেমে বাধা হতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। নিজের উপরে আস্থা রাখুন। সম্মানের দিকে খেয়াল রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার উদভাবনী শক্তি দিয়ে কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারবেন। অন্যের সহায়তায় আর্থিক সমস্যা মিটবে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে ভালো ফল পাবেন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হঠাত্ করে কোনও সম্পত্তির মালিক হতে পারেন। সাহস হারাবেন না। কিন্তু কারেও মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের জায়গায় আপানকে কেউ হারাতে পারবে না। আজ ভালো দিন, সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। আর্থিক সমস্যা হতে পারে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কোথাও বিনিয়োগ করার আগে অন্তত দুবার ভাবুন। খরচ কমাতে হবে। কারও কাছে অপমানিত হতে পারেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে  সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পড়ুয়াদের জন্য চ্যালেঞ্জের দিন। বুঝেশুনে কথা বলুন। কাছের মানুষের সঙ্গে মনমালিন্য হতে পারে। পরিশ্রম হবে। ফলও পাবেন।  সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন। বড় কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।   সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। আর্থিক দিক থেকে ভালো উন্নতি করবেন।  

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বাইরের লোক সংসারে অশান্তি ঘটতে পারে। পরিবারের সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। টাকার সমস্যা হবে না তবে বহিসেবি হলে সমস্য়া আছে। বিতর্কে জড়াতে পারেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)    

