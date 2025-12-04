English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে গেলেই বারোটা বাজবে মেষ-কর্কটের, লোভ করলেই বিপদ মকরের

Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 04, 2025, 07:38 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক উন্নতি ঠিক থাকবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে। কাজের জায়গায় প্রভাব বাড়বে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। ছোটখাটো সিদ্ধান্ত খুব ভেবেচিন্তে নিন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিকল্পনা ঢেলে সাজান। ধৈর্য ধরুন, সম্পত্তি থেকে আয় ধীরে ধীরে বাড়বে। ব্যবসায় উন্নতি হবে। কাজের জায়গায় ভালোবাসা পাবেন। বাড়ির বড়দের কথা ফেলবেন না। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

চটজলদি সমাধানের দিকে যাবেন না। স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করুন। সম্পত্তির কাগজপত্র ঠিক রাখুন। ব্যবসায় বড় কোনও বদলের কথা ভাবতেই পারেন।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। কাজের জায়গা সুনাম পাবেন। সম্পত্তি থেকে আয় হবে। কাউকে বিশ্বাস করে টাকাপয়সার লেনদেন করবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস থাকবে তবে অলসতাকে প্রশ্রয় দিলে ভুগতে হবে। আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। পরিবারের সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। বাড়ির বড়দের সহযোগিতা পাবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাউকে বিশ্বাস করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। নিজের উপরে আস্থা রাখুন। সম্মানের দিকে খেয়াল রাখুন।   খরচের ব্যাপারে আগে থেকে পরিকল্পনা করে নিন, নইলে সবকিছু হাতের বাইরে চলে যাবে। প্রেমে বাধা হতে পারে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কেরিয়ারে উন্নতি হবে। তবে এর জন্য কঠিন মনোবল লাগবে। সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে পারেন। মানসিক চাপে থাকবেন। কোনও ঝুঁকি নেবেন না।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার সৃজনশীল শক্তির প্রশংসা হবে। তবে এতে ভেসে যাবেন না। পুরনো টাকা উদ্ধার হবে। বাড়ির বড়দের উপদেশ কাজে আসবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে বড় কোনও যোগাযোগ হতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ ভালো দিন, সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। আর্থিক সমস্যা হতে পারে।  কাজের জায়গায় আপানকে কেউ হারাতে পারবে না।   

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

খরচ কমান। ব্য়বসায় ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। লোভ করতে যাবেন না। আবেগে ভাসবেন না। কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। বন্ধু থেকে সাবধান। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

খুব কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা হবে। সাবধান। কারও কোনও বিবাদে যাবেন না। আইনি সমস্যা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খরচ কম করুন। কাউকে আজ টাকা ধার দেবেন না। পরিবারের কারও সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। কাজের জায়গায় খুব ভালো করবেন। আপনার য়োগ্যতার তারিফ হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

