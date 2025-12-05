English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Horoscope Today: বৃষের বন্ধুবিচ্ছেদ, মিথুনের ক্ষতি, কন্যার ব্যর্থতা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, december 05 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 05, 2025, 10:12 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজের জায়গায় ঈর্ষার স্বীকার হবেনই, তবে মাথা ঠান্ডা রেখে লক্ষ্যে অবিচল থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

যার-তার সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনা করবেন না আজ। বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটতে পারে কিন্তু।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

এমন কিছু হয়তো আশা করে রেখেছেন, যা ঘটলে আপনারই ক্ষতি, কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন না। বরং ফোকাস ঠিক করে নিয়ে কাজ করুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কোনও কাজে এতটা সময় দিয়ে ফেলবেন যে, যেটা আদতে সময় নষ্টে পর্যবসিত হবে। ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন না।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কথায়-কথায়  অন্যকে দোষারোপ করার অভ্যেস পরিত্যাগ করুন। ব্যর্থ হলে সেটা মেনে নিন আর নতুন করে পরিকল্পনা করুন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি একেবারে উড়ছেন। কিন্তু একটু ধীরে চলুন, সুস্থ ভাবে পরিকল্পনা করতে করতে চলুন।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সময় এসেছে, এবার আপনার প্রিয়জনকে সেই সাহচর্য দিন, বিপদে তাঁর পাশে দাঁড়ান।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

চলতি কাজ থেকে হয়তো অব্যাহতি মিলতে পারে। চেনা কনট্যাক্টের বলয়ে থেকেও বিচ্যুত হতে পারেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অতীত যেন আপনাকে টেনে টেনে না ধরে। নতুন স্বপ্ন দেখুন এবংং সেই স্বপ্ন সত্য করার লক্ষ্য়ে নেমে পড়ুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

এমন এক ঘটনা ঘটবে যার জেরে আপনি হয়তো কারও চিরবন্ধুত্বে আবদ্ধ হবেন।  

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

একটা কঠিন পর্ব চলছিল, তবে তার শেষে পৌঁছে আপনি বড় সাফল্যের মুখ দেখবেন। দীর্ঘদিনের কাজও ভালো ভাবে শেষ হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন?

পরবর্তী অ্যালবাম

Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন?

Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন?

Putin Visits India: Royal Menu Pics: ভারতে সম্রাটের মতো আতিথ্যে পুতিন! আজ রাতে রুশ প্রেসিডেন্টের মেনু আর পাতে কী পড়ছে, জানেন? 10
Sauraseni Maitra Break Up: &#039;এই শীতে আর বয়ফ্রেন্ডের...&#039;, নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন সৌরসেনীর?

Sauraseni Maitra Break Up: 'এই শীতে আর বয়ফ্রেন্ডের...', নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন সৌরসেনীর?

Sauraseni Maitra Break Up: 'এই শীতে আর বয়ফ্রেন্ডের...', নিখিলের সঙ্গে সম্পর্কে ভাঙন সৌরসেনীর? 10
Diseases Threatening Humanity: ধেয়ে আসছে অজানা সংক্রমণের ভয়াল সুনামি! কাঁপছে গোটা পৃথিবী! মারণ রোগে মুছে যাবে মানবজাতি?

Diseases Threatening Humanity: ধেয়ে আসছে অজানা সংক্রমণের ভয়াল সুনামি! কাঁপছে গোটা পৃথিবী! মারণ রোগে মুছে যাবে মানবজাতি?

Diseases Threatening Humanity: ধেয়ে আসছে অজানা সংক্রমণের ভয়াল সুনামি! কাঁপছে গোটা পৃথিবী! মারণ রোগে মুছে যাবে মানবজাতি? 7
Putin India Visit: গোটা &#039;প্রাসাদ উড়িয়েই&#039; ভারতে পুতিন! রুশ রাষ্ট্রপতির &#039;উড়ন্ত ক্রেমলিন&#039; এক বিস্ময়কর বিস্ময়...

Putin India Visit: গোটা 'প্রাসাদ উড়িয়েই' ভারতে পুতিন! রুশ রাষ্ট্রপতির 'উড়ন্ত ক্রেমলিন' এক বিস্ময়কর বিস্ময়...

Putin India Visit: গোটা 'প্রাসাদ উড়িয়েই' ভারতে পুতিন! রুশ রাষ্ট্রপতির 'উড়ন্ত ক্রেমলিন' এক বিস্ময়কর বিস্ময়... 9