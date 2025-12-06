English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Horoscope Today: গভীর হবে প্রেম! আজই দুর্ঘটনার যোগ, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় মানসিক চাপ, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal, December 06 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 06, 2025, 09:22 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

 তুমি অনেকদিন ধরে নিয়ম মেনে চলেছো, কিন্তু তোমার কোনও উন্নতি নেই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়, তুমি নির্ভীকভাবে আবেগ অনুসরণ করতে প্রস্তুত। এখন এমন একটি জীবন গড়ে তোল যা সৃজনশীলভাবে পরিপূর্ণ এবং আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ উভয়ই।    

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজই আপনার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন, তবে ঝুঁকিপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়ে চলুন। আপনার জন্য সময় সঠিক নয়। আবেগ প্রবল, তাই শান্ত থাকুন। কালো পোশাক পরা আপনাকে শক্তিশালী করে, নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে রক্ষা করে এবং আপনার দৃঢ় সংকল্পকে সুন্দরভাবে পুনরুদ্ধার করে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ তোমার লুকানো প্রতিভা প্রদর্শন করার সময়, এটা সবাইকে মুগ্ধ করবে। ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ কাজের জন্য স্বীকৃতি পাবে। কর্মের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দাতব্য কাজে অংশগ্রহণ করো। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

 আজ রসিকতা উল্টো ফল দিতে পারে, তাই হালকাভাবে কাজ করুন। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে, তবে শান্ত থাকুন। আইনি বিষয়গুলি শীঘ্রই অনুকূলভাবে উন্নতি করবে।   

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজকের দিনটি ব্যক্তিগত বা পেশাগতভাবে অংশীদারিত্বের পক্ষে। প্রিয়জন জীবনযাত্রার পরিবর্তন হবে। কৃতজ্ঞতার সাথে আপনজনদের নির্দেশনা গ্রহণ করুন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন নতুন ধারণা আজ অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে। প্রিয়জনদের সাথে ভালো সময় কাটান যারা সত্যিই আপনার যত্ন নেন। একজন প্রতিভাবান মহিলা আপনাকে সামগ্রিক আত্ম-উন্নতির দিকে পরিচালিত এবং অনুপ্রাণিত করবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ উন্নতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে! গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। পেশাগতভাবে, ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আসে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আকর্ষণীয় কথোপকথন আজ আপনাকে প্রাণবন্ত রাখবে। কর্মক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন, এতে কেবল অনুশোচনাই হবে। যারা দূরে থাকেন তারা হয়তো সুখে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। মানসিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ আপমার অন্তর্দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন। আজ আপনি ও আপনার সঙ্গী যখন একসাথে থাকবেন, তখন প্রেম আরও গভীর হবে। আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্বতঃস্ফূর্ত থাকুন। নমনীয়তাকে আলিঙ্গন করুন। অপরিচিতদের বিশ্বাস করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কারণ সুন্দর চেহারাও প্রতারণা করে।    

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ মানিয়ে নিন। আজ আপনার আত্মার সঙ্গীর সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হতে পারে! প্রয়োজনে আইনি পরামর্শ নিন এবং স্বাস্থ্য এবং মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কর্মক্ষেত্রের চাপ সাবধানতার সাথে পরিচালনা করুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ অগোছালো পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। খরচ ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন, এতে সম্পদ সাশ্রয় হবে। বাচ্চাদের এখন অতিরিক্ত যত্ন এবং মনোযোগের প্রয়োজন হবে আজ

পরবর্তী
অ্যালবাম

Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...

পরবর্তী অ্যালবাম

Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য &#039;ভুলে&#039; আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...

Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস...

Income Tax: যে ১০ লেনেদেনে সামান্য 'ভুলে' আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে আয়কর, ধরাতে পারে নোটিস... 10
BJP leader Shalini Yadav: বিজেপি নেত্রীর ফ্ল্যাটে রমরমিয়ে দেহব্যবসা! হাতেনাতে জালে ৯ যুবতী-৪ যুবক! মিলল &#039;আপত্তিকর&#039; জিনিস থেকে নামের রেজিস্টার...

BJP leader Shalini Yadav: বিজেপি নেত্রীর ফ্ল্যাটে রমরমিয়ে দেহব্যবসা! হাতেনাতে জালে ৯ যুবতী-৪ যুবক! মিলল 'আপত্তিকর' জিনিস থেকে নামের রেজিস্টার...

BJP leader Shalini Yadav: বিজেপি নেত্রীর ফ্ল্যাটে রমরমিয়ে দেহব্যবসা! হাতেনাতে জালে ৯ যুবতী-৪ যুবক! মিলল 'আপত্তিকর' জিনিস থেকে নামের রেজিস্টার... 10
Lionel Messi In FIFA World Cup 2026: ভারতে আসার আগে বোমা ফাটালেন মেসি! ভক্তরা মন শক্ত রাখুন, ভগবান হয়তো বিশ্বকাপে...

Lionel Messi In FIFA World Cup 2026: ভারতে আসার আগে বোমা ফাটালেন মেসি! ভক্তরা মন শক্ত রাখুন, ভগবান হয়তো বিশ্বকাপে...

Lionel Messi In FIFA World Cup 2026: ভারতে আসার আগে বোমা ফাটালেন মেসি! ভক্তরা মন শক্ত রাখুন, ভগবান হয়তো বিশ্বকাপে... 7
Putin Visits India: Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া &#039;বাক্সরহস্য&#039;, জানেন?

Putin Visits India: Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া 'বাক্সরহস্য', জানেন?

Putin Visits India: Poop Suitcase Mystery: ২৮ ঘণ্টার লম্বা ফ্লাইটে একবারও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেননি পুতিন! আছে চমকে দেওয়া 'বাক্সরহস্য', জানেন? 10