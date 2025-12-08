English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Horoscope Today: মিথুনের আবেগ, সিংহের 'ব্যাক টু ট্র্যাক', কন্যার 'গো উইথ দ্য ফ্লো'! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, december 08 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 08, 2025, 09:46 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কেউ যদি আজ আপনাকে কোণঠাসা করতে চেষ্টা করে, তবে আপনিও কোণঠাসা হয়ে পড়বেন না যেন। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শিশুদের সঙ্গে সংযোগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় কথাবার্তার জেরে আপনি আজ খুব ফুরফুরে থাকবেন। খুব কঠিন একটা ফেজ কেটে গিয়ে সাফল্য আসবে।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি হয়তো আজ আগাগোড়াই খুব আবেগপ্রবণ থাকবেন। আজ অতীতের ঘটনার সঙ্গেও আপনার যোগাযোগ ঘটতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনি মানুষকে মুগ্ধ করবেন, কিন্তু নিজে কারও প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়বেন না যেন। কোনও চুক্তিতে সইসাবুদ করে ফেলবেন না।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যক টু ট্র্যাক। আপনি হয়তো কারও প্রতি অত্যধিক মনোযোগ দিয়ে বসে আছেন, অথচ তিনি ততটা মনোযোগ আপনার প্রতি দিচ্ছেন না। ফলে, এবার বিষয়টা নিয়ে ভাবুন।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

গো উইথ দ্য ফ্লো! বিশৃঙ্খল ব্যাপারস্যাপারগুলি আপনার মাথায় চড়তে দেবেন না। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার নতুন বন্ধুবান্ধব কিন্তু খুব ভালো না-ও হতে পারে। কারও ফাঁকা প্রতিজ্ঞায় ভুলবেন না, তা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ছোট কোনও একটা ট্রিপ আপনার দিনটিকে খুব সতেজ করে তুলবে আজ। আপনার পরিবারে আজ কারও মারফত কোনও বড় বদল আসবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

একেবারে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিন। একটি কৌতূহলী মন নিয়ে আজ সারাদিন এগিয়ে যান।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনার অ্যাটিটিউড বদলান। আর সেটাই আপনার কর্মসাফল্যের তুরুপের তাস হয়ে উঠবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার সঙ্গে যা ঘটেছে, তার জন্য অন্যকে দায়ী বা দোষী করার অভ্যেসটা আজ ছাড়ুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগের শক্তিকে কিন্তু ছোট করে দেখবেন না। মস্তিষ্ক নয়, আজ হৃদয় দিয়ে দিনটিকে শাসন করুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Deadly Earthquake Today: ১০ কিমি গভীরে দানবের তাণ্ডব! তীব্র ভূকম্পে কাঁপল বিস্তীর্ণ পাহাড়, বরফের সাম্রাজ্য! সাগরে কি ঢেউয়ের ছোবল?

পরবর্তী অ্যালবাম

Deadly Earthquake Today: ১০ কিমি গভীরে দানবের তাণ্ডব! তীব্র ভূকম্পে কাঁপল বিস্তীর্ণ পাহাড়, বরফের সাম্রাজ্য! সাগরে কি ঢেউয়ের ছোবল?

Deadly Earthquake Today: ১০ কিমি গভীরে দানবের তাণ্ডব! তীব্র ভূকম্পে কাঁপল বিস্তীর্ণ পাহাড়, বরফের সাম্রাজ্য! সাগরে কি ঢেউয়ের ছোবল?

Deadly Earthquake Today: ১০ কিমি গভীরে দানবের তাণ্ডব! তীব্র ভূকম্পে কাঁপল বিস্তীর্ণ পাহাড়, বরফের সাম্রাজ্য! সাগরে কি ঢেউয়ের ছোবল? 7
Meet Ella Wadia Jinnah’s Great Granddaughter: প্যারিসে স্ট্র্যাপলেস জিন্নার প্রপৌত্রী! ভারতীয় তন্বীর দাবানলে পুড়ছে নেটপাড়া, ছবি প্রকাশ্যে আসতেই...

Meet Ella Wadia Jinnah’s Great Granddaughter: প্যারিসে স্ট্র্যাপলেস জিন্নার প্রপৌত্রী! ভারতীয় তন্বীর দাবানলে পুড়ছে নেটপাড়া, ছবি প্রকাশ্যে আসতেই...

Meet Ella Wadia Jinnah’s Great Granddaughter: প্যারিসে স্ট্র্যাপলেস জিন্নার প্রপৌত্রী! ভারতীয় তন্বীর দাবানলে পুড়ছে নেটপাড়া, ছবি প্রকাশ্যে আসতেই... 5
Baba Vanga 2026 Prediction Sparks: আর মাত্র এক মাস! নতুন বছর কী কী সুখবর বয়ে আনছে? বাবা ভাঙ্গার দুরন্ত আভাস চমকে দেবে......

Baba Vanga 2026 Prediction Sparks: আর মাত্র এক মাস! নতুন বছর কী কী সুখবর বয়ে আনছে? বাবা ভাঙ্গার দুরন্ত আভাস চমকে দেবে......

Baba Vanga 2026 Prediction Sparks: আর মাত্র এক মাস! নতুন বছর কী কী সুখবর বয়ে আনছে? বাবা ভাঙ্গার দুরন্ত আভাস চমকে দেবে...... 11
Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু...

Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু...

Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু... 7