English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Horoscope Today: স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা বড় আকার নিতে পারে মিথুনের, অফিসের চেনা লোক শত্রু হয়ে উঠতে পারে কন্যার

Ajker Rashifal,  December 10 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Dec 10, 2025, 07:30 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

পেশাগত সমস্যায় শান্ত থাকুন। সাফল্য আসবে। খরচ কম করার চেষ্টা করুন। হঠাত্ কোনও সম্পত্তি পেতে পারেন। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। অপরিচিতের কথায় ভুলবেন না।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বাড়িতে বাবা-মার কথা মেনে চলুন। আর্থিক ব্য়াপারে কিছু সমস্যা পড়তে পারেন তবে তা সাময়িক। সম্পত্তি কেনা বেচার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। পরিবারের কারও জন্য বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আর্থিক সমস্যার সমাধান ধীরে হবে। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা বড় আকার নিতে পারে। বন্ধু বিচ্ছেদ হতে পারে।    

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক লাভ হবে। প্রভাবশালী কারও সঙ্গে যোগাযোগ হবে। কোনও সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পুরনো আত্মীয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। আয়ের সুযোগ বাড়বে। মাথা ঠান্ডা রাখুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের জায়গায় আপনা নেতৃত্ব মেনে নেবে সবাই। খরচ কমিয়ে আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখুন। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছেন এমন কাজে সফল হবেন। গোপন কোনও বিষয় অন্যকে বলতে যাবেন না।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজ শুরু করতে দেরি হবে কিন্তু কাজে নেমে পড়লে উত্সাহ পাবেন। পড়ে থাকা বড় কোনও কাজ হয়ে যাবে। কাজের জায়গায় ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে না যাওয়াই ভালো। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জায়গায় ধৈর্য হারাবেন না। টাকা পয়সার ব্যাপারে নথিপত্র ঠিক রাখুন। আর্থিক উন্নতি ভালো হবে। তবে খরচ কম করুন। পরিবারে শান্ত বজায় থাকবে।    

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। কাজের জন্য সুনাম পাবেন। বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাবেন। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। কাউকে হজে বিশ্বাস করবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পুরনো কোনও সম্পর্ক বেগ দিতে পারে। অচেনা মানুষকে বিশ্বাস না করাই ভালো। বিনিয়োগ ঝুঁকি রয়েছে তবে নিতে পারেন। আত্মীয়দের সঙ্গে ছোটখাটো বিবাদ হতে পারে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক কোনও সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। কাজের জায়গায় সাফল্য পাবেন। পরিবারে আনন্দ রয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। সম্পত্তি কেনা বেচা করতে পারেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সাংসারিক বিষয়ে চাপে থাকবেন। স্বাস্থ্যের উপর নজর না দেওয়া ঠিক হবে না। ঋণ হতে পারে। তবে চিন্তার কিছু কারণ নেই। কাউকে টাকা ধার দেবেন না।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

শত্রুর ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। সম্মানহানি থেকে সাবধান। আর্থিক উন্নতি হবে তবে ধীরে। কাউকে বিশ্বাস করে বড় কিছু করার আগে দুবার ভাবুন। পরিবারের কারও সঙ্গে ঝগড়ায় জড়াতে পারেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: রাজ্যের প্রবীণতম ভোটার! ১০৩ বছর বয়েসে ফিলাপ করলেন SIR ফর্ম....

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: রাজ্যের প্রবীণতম ভোটার! ১০৩ বছর বয়েসে ফিলাপ করলেন SIR ফর্ম....

SIR in Bengal: রাজ্যের প্রবীণতম ভোটার! ১০৩ বছর বয়েসে ফিলাপ করলেন SIR ফর্ম....

SIR in Bengal: রাজ্যের প্রবীণতম ভোটার! ১০৩ বছর বয়েসে ফিলাপ করলেন SIR ফর্ম.... 7
Anamika-Uday: বিচ্ছেদের গুঞ্জন! ভাঙছে উদয়-অনামিকার সংসার? অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী...

Anamika-Uday: বিচ্ছেদের গুঞ্জন! ভাঙছে উদয়-অনামিকার সংসার? অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী...

Anamika-Uday: বিচ্ছেদের গুঞ্জন! ভাঙছে উদয়-অনামিকার সংসার? অবশেষে মুখ খুললেন অভিনেত্রী... 7
Surya Gochar 2025: সূর্যগোচরের জেরে এই রাশির কপালে শতসূর্যের দ্যুতি! হাতে আসবে বিপুল টাকা, পূরণ হবে স্বপ্ন, সাফল্য পায়ে-পায়ে ঘুরবে...

Surya Gochar 2025: সূর্যগোচরের জেরে এই রাশির কপালে শতসূর্যের দ্যুতি! হাতে আসবে বিপুল টাকা, পূরণ হবে স্বপ্ন, সাফল্য পায়ে-পায়ে ঘুরবে...

Surya Gochar 2025: সূর্যগোচরের জেরে এই রাশির কপালে শতসূর্যের দ্যুতি! হাতে আসবে বিপুল টাকা, পূরণ হবে স্বপ্ন, সাফল্য পায়ে-পায়ে ঘুরবে... 6
RBI’s Big Revelation on 1, 2, 5, 10, and 20 Rupee Coins: বন্ধ হয়ে গেল ১, ২ আর ৫ টাকার কয়েন, বাজারে আর চলবে না? রিজার্ভ ব্যাংকের বড় নির্দেশ...

RBI’s Big Revelation on 1, 2, 5, 10, and 20 Rupee Coins: বন্ধ হয়ে গেল ১, ২ আর ৫ টাকার কয়েন, বাজারে আর চলবে না? রিজার্ভ ব্যাংকের বড় নির্দেশ...

RBI’s Big Revelation on 1, 2, 5, 10, and 20 Rupee Coins: বন্ধ হয়ে গেল ১, ২ আর ৫ টাকার কয়েন, বাজারে আর চলবে না? রিজার্ভ ব্যাংকের বড় নির্দেশ... 11