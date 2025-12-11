English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: খুব কাছের মানুষ ঠকাতে পারে বৃষকে, সম্মানহানি থেকে সাবধান মীন

Ajker Rashifal,  December 11 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 11, 2025, 07:22 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও গাঢ় হবে। বিনিয়োগ করলে ভালো ফল পাবেন। কাজের জায়গায় ব্যালান্স করে চলতে হবে। পরিবারকে সময় দিতে হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পেশাগত উন্নতি হবে। বেতন বাড়তে পারে। আবার প্রমোশনও পেতে পারেন। পারিবারিক শান্তি পাবেন। কাজ ফেলে রাখবেন না। এটাই পরে সমস্যার কারণ হবে। খুব কাছের মানুষ ঠকাতে পারে।   

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলুন। সহকর্মীদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভুলে যেতে পারেন। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বন্ধন শক্ত হবে। অতিরিক্ত আয় হবে। সারাদিন মনের জোর তুঙ্গে থাকবে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করলে ভালা ফল পাবেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে না।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগোবেন। ক্লান্ত লাগলেও ভেঙে পড়বেন না। নিজের বুদ্ধির দোষে তৈরি পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। বড় কোনও বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে কথা বলুন।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় বিরাট সাফল্য পাবেন। পরিবারের শান্তি থাকবে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করুন। ভালো ফল পাবেন। বড় কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে দেখে নিন। বেশি লোভ করতে যাবেন না। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কোনও অভিজ্ঞ মানুষের গাইডে পেশাগত দিকে নতুন দিশা পাবেন। কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন। আইনি জটিলতায় জড়িয়ে যাবেন না। পুরনো টাকা আদায় হয়ে যাবে। হঠাত্ কারেও সাহায্য পাবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভবিষ্যতের জন্য কোনও পরিকল্পনা করুন। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা থাকলে আজ তার লাভ বুঝতে পারবেন। স্ত্রীর উপরে নির্ভর করুন। উনি আপানাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারেন। বেশি আবেগি হয়ে যাবেন না। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজের জায়গায় আপনার দক্ষতার প্রশংসা পাবেন। কারও কাছ থেকে আইনি পরামর্শ পাবেন যা আপনার উপকারে লাগবে। সম্পত্তি নিয়ে বড় কোনও  সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় বড়দের উপদেশ নিন। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আইনি ঝামেলায় যাবেন না। চেনা মানুষই ক্ষতি করে দিতে পারে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের চাপে থাকবেন। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে সাবধান। দুম করে কাউকে বিশ্বাস করে বসবেন না। সম্পত্তি কিনতে পারেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সম্মানহানি থেকে সাবধান। দুম করে কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন না। কাছের মানুষের শত্রুতা থেকে সাবধান। টাকা ধার দেবেন না, আদায় করা অসম্ভব হবে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

