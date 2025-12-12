English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: মিথুনের সম্পত্তিক্রয়, ধনুর প্রেম, কুম্ভের অর্থ! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, december 12 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 12, 2025, 09:48 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

যে-প্রতিষ্ঠানে আপনি কাজ করবেন, সেখানে আপনি অসাধারণ অবদান রাখবেন। খুব জনপ্রিয়তাও লাভ করবেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

যেমন পরিস্থিতি হবে, সেই মতো চলুন। সংঘাত এড়িয়ে চলুন।  

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ফ্রাসট্রেটেড হবেন না। গাড়ি কেনার যোগ তৈরি হতে পারে।  

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মুডের উপর নিজেকে ছেড়ে দেবেন না। শান্তির বার্তা বহন করুন। গৃহশান্তি বজায় রাখুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সৃজনশীল সত্তা ও যুক্তিপন্থী সত্তার মধ্যে ব্যালান্স মেনটেইন করে চলুন। সারাদিন ভালো কাজ করে যাবেন আজ।         

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

এমন কিছু করবেন না, যাতে আপনার উল্টোদিকের লোকটিকে আপনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শরীরের দিকে একটু নজর দিন। আপনি এমনিতেই খুব স্ট্রেসড হয়ে আছেন। সাবধানে থাকুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একটু ভেবেচিন্তে কথা বলুন আজ। ভুল করে মুখ ফসকে উল্টো-পাল্টা কথা বলে ফেলবেন না যেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

একটা ট্রিপ হবে আজ। যেটা আখেরে ভালো হবে। প্রেমে বিরাট সাফল্য।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অনেক অবহেলা করেছেন। আর নয়। এবার সম্পর্কের প্রতি একটু নজর দিন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার আবেগ আজ আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। প্রেম আর অর্থ হাত ধারধরি করে আপনার কাছে এসে হাজির হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি হয়তো সহসা আবিষ্কার করলেন যে, আপনি একটা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছেন। বোঝা মাত্রই বেরিয়ে আসুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

