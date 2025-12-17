English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Horoscope Today: পরিচিত লোক ব্যবসায় বিরাট ক্ষতি করতে পারে বৃষর, জীবনে হঠাত্ কোনও অঘটন কন্যার

Ajker Rashifal,  December 17 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 17, 2025, 07:14 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কেরিয়ারে উন্নতি হবে। বাড়িতে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে শান্তি বজায় থাকবে। খরচ বাড়বে। তবে আর্থিক সমস্যা অনেটাই কমে যাবে। গোপন কথা কাউকে বলবেন না।   

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। খরচ করুন খুব সাবধানে। পরিবারে সময় দিন। বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে আগে থেকে ব্যবস্থা নিন। প্রভাবশালী ব্যক্তির  সাহায্য পাবেন।  ব্যবসায় কেউ ক্ষতি করতে পারে। আয় বাড়বে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় যোগাযোগ বজায় রাখুন। টাকাপয়সার ব্যপারে সতর্ক থাকুন। পরিবারের সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। লোভ করবেন না। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

প্রচুর পরিশ্রম হবে। কাজে পদপদে বাধার সৃষ্টি হবে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। কারও কাছ থেকে প্রবল আঘাত পেতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি মিটে যাবে।   

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বেশি কথা বলায় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার কথায় কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন। খরচ বাড়বে। কারও উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। জীবনে হঠাত্ অঘটন ঘটে যেতে পারে। মুখের উপরে কাউকে হক কথা বলবেন না। কারও কোনও ঝামেলায় যাবেন না।   

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

টিম ওয়ার্কের জন্য কাজের জায়গায় বিশাল সাল্য পাবেন। পরিবারের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। সম্পত্তি কেনাবেচার ক্ষেত্রে সাবধান। চেনা মানুষ বিপজ্জনক হতে পারে। মেজাজ হারাবেন না। মাঠা ঠান্ডা না রাখলে বড় মূল্য দিতে হবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় লাভ বাড়বে। তবে খরচ কমাতে হবে। ধার দেওয়া যাবে না। কেরিয়ার সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে পারেন। আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। বুদ্ধির কারণে বিপাকে পড়তে পারেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পুরনো ঋণ শোধ হয়ে যেতে পারে। বাড়িতে কোনও  অনুষ্ঠান হতে পারে। ঝট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কারও কথায় ভুলবেন না। খরচ বেড়ে যাবে। ব্যবসায় উন্নতি আছে।    

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আঙুলের ডগা থেকে বড়ে কোনও সুয়োগ বেরিয়ে যেতে পারে। সন্তানকে নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন। পরিবারে বিবাদের আশঙ্কা। সম্পত্তিতে বিনিযোগ না করাই ভালো। ঝুঁকি নেবেন না। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ধৈর্য ধরতে হবে। কারও কোনও ঝামেলায় যাবে না। বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। পারিবারিক সমস্যা মেটাতে গিয়ে হিমশিম খেতে পারেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বুদ্ধি করে প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিন। নইল পারিবারিক বিরোধ অনেক দূর যেতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেবে না, আদায় করতে পায়ের চটি খয়ে যাবে। রাগ সামলাতে হবে। বন্ধুর কথা বিশ্বাস করে বড় কোনও কাজে হাত দেবেন না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Dipanwita Rakshit Wedding: আইনি বিয়ে করলেন 'খুকুমণি' দীপান্বিতা, পাত্র গৌরবকে চেনেন?

পরবর্তী অ্যালবাম

Dipanwita Rakshit Wedding: আইনি বিয়ে করলেন &#039;খুকুমণি&#039; দীপান্বিতা, পাত্র গৌরবকে চেনেন?

Dipanwita Rakshit Wedding: আইনি বিয়ে করলেন 'খুকুমণি' দীপান্বিতা, পাত্র গৌরবকে চেনেন?

Dipanwita Rakshit Wedding: আইনি বিয়ে করলেন 'খুকুমণি' দীপান্বিতা, পাত্র গৌরবকে চেনেন? 6
Shani Transit 2026: সোনার পায়ে শনি, হাঁটবেন ৩ রাশির উপর দিয়ে! নতুন বছরে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর অভিশাপ...

Shani Transit 2026: সোনার পায়ে শনি, হাঁটবেন ৩ রাশির উপর দিয়ে! নতুন বছরে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর অভিশাপ...

Shani Transit 2026: সোনার পায়ে শনি, হাঁটবেন ৩ রাশির উপর দিয়ে! নতুন বছরে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর অভিশাপ... 7
Antibiotics in Eggs: জিন বদলে দিতে পারে বাজার থেকে কেনা ডিম! মুরগিকে খাওয়ানো নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকে মরণের ডাক...

Antibiotics in Eggs: জিন বদলে দিতে পারে বাজার থেকে কেনা ডিম! মুরগিকে খাওয়ানো নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকে মরণের ডাক...

Antibiotics in Eggs: জিন বদলে দিতে পারে বাজার থেকে কেনা ডিম! মুরগিকে খাওয়ানো নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিকে মরণের ডাক... 7
Old Rs 500 and Rs 1000 Notes are back in Market: নোটবন্দির কোপে পড়া পুরনো ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোটের বিরাট কামব্যাক? বাতিল বেচে গিয়ে থাকলে ফেলবেন না! RBI বলছে...

Old Rs 500 and Rs 1000 Notes are back in Market: নোটবন্দির কোপে পড়া পুরনো ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোটের বিরাট কামব্যাক? বাতিল বেচে গিয়ে থাকলে ফেলবেন না! RBI বলছে...

Old Rs 500 and Rs 1000 Notes are back in Market: নোটবন্দির কোপে পড়া পুরনো ৫০০ আর ১০০০ টাকার নোটের বিরাট কামব্যাক? বাতিল বেচে গিয়ে থাকলে ফেলবেন না! RBI বলছে... 12