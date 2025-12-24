English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: কাছের মানুষের শত্রুতা থেকে সাবধান কুম্ভ, সম্মানহানি মীনের

Ajker Rashifal,  December 24 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 24, 2025, 07:17 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

রুটিন ভেঙে কোথাও ঘুরে আসুন। ছোট্ট বিরতি মানসিক শান্তি দেবে। একে অপরের সঙ্গে কাটানো পুরনো স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। আর্থিক উন্নতি সরকম হবে না। প্রেমের সম্পর্ক বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করুন।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বাজেট করে চলুন। কাজের জায়গায় আপনার মৌলিক ক্ষমতা মর্যাদা পাবে। জমি বাড়িতে বিনিয়োগ করলে ভালো ফল পাবেন। পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কাছের বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় সাফল্যা পাবেন। খুব বুঝেশুনে সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করুন। মেজাজ শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে। আর্থিক লেনদেনে সাবধান। ডুবে যেতে পারেন। হঠাত্ করে টাকাপয়সা পেয়ে যেতে পারেন।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক সমস্যা থাকবে না।  সম্মানহানি হতে পারে। পরিবারে কোনও খুশির খবর আসতে পারে। সন্তান সমস্যার কারণ হতে পারে। স্ত্রীকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করুন। ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। বড় টাকা বিনিয়োগ করবেন না। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগোবেন। ক্লান্ত লাগলেও ভেঙে পড়বেন না। নিজের বুদ্ধির দোষে তৈরি পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। বড় কোনও বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারও সঙ্গে কথা বলুন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় আপনার যুক্তি সবাই মেনে নেবে। সম্পত্তি কিনতে পরেন। ভবিষ্যতে লাভ দেবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। কাউকে টাকা ধার দিতে যাবেন না। আদায় করতে পারবেন না। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন কোনও পরিকল্পনা করতে পারেন। টাকাপয়সার সমস্য়া থাকবে তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। বড়সড় কোনও সমস্যায় জড়িয়ে যেতে পারেন।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সহকর্মীদের উত্সাহ দিতে পারেন। বুঝে খরচ করলে সমস্যায় পড়বেন না। কাজে ব্রেক নিন। কাউকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলবেন না। খুব সহজে কাজ উদ্ধার হবে না। পরিশ্রম করতে হবে। বড়দের কথা ফেলবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আইনি ঝামেলায় যাবেন না। চেনা মানুষই ক্ষতি করে দিতে পারে। কাজের জায়গায় আপনার দক্ষতার প্রশংসা পাবেন। কারও কাছ থেকে আইনি পরামর্শ পাবেন যা আপনার উপকারে লাগবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সম্পত্তি নিয়ে বড় কোনও  সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। ব্যবসায় বড়দের উপদেশ নিন। কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাছের মানুষের শত্রুতা থেকে সাবধান। টাকা ধার দেবেন না, আদায় করা অসম্ভব হবে।  কাজের চাপে থাকবেন। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে সাবধান। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

দুম করে কাউকে বিশ্বাস করে বসবেন না। সম্পত্তি কিনতে পারেন।  সম্মানহানি থেকে সাবধান। আজ বড় কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

