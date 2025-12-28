English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: মেষের লক্ষ্যভেদ, বৃষের সাফল্য, তুলার জটিলতা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের লক্ষ্যভেদ, বৃষের সাফল্য, তুলার জটিলতা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, december 28 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 28, 2025, 12:05 PM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি কি লক্ষ্যে পৌঁছনোর বিষয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্ত? ভয় নেই, বুধ আপনার সঙ্গে আছে। তবে সময়ানুবর্তী থাকুন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

প্রেমে আছেন? সময়ের একটা ব্যবধান আপনার পরিস্থিতিতে অনেকটা বদল আনবে। সঠিক সময়ে সঠিক লোকের কাছে পৌঁছবেন, এবং আপনার প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে যাবে।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নিজের কাছে নিজে আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। আত্মবিশ্বাসী থাকুন, শান্ত থাকুন। সাফল্য আসবে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

যে কোনও লক্ষ্যই আপনি ভেদ করে ফেলবেন। আপনার এনার্জি ফুটছে, তবে তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই সেটাকে কাজে লাগান।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ফিটনেসের একেবারে তুঙ্গে থাকবেন। ভালোবাসার দানে পূর্ণ হয়ে উঠবেন আজ।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অনেক হয়েছে, এবার নতুন বছর আসছে একেবারে সংকল্পবদ্ধ মন নিয়ে ২০২৬-এর মুখোমুখি দাঁড়ান। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভবিষ্যতে কোনও জটিলতায় পড়তে পারেন, তার ইঙ্গিত মিলবে আজই। সৃজনশক্তির উদ্ভাস হবে আপনার। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

খুব বেশি চিন্তা করবেন না, স্রেফ শুরু করে দিন। যদি প্রেমে থাকুন, তবে একটা প্ল্যান করুন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার ক্যাশ-ইনস্টিংক্ট একেবারে তুঙ্গে থাকবে। প্রেমে যেন অবিশ্বাসের কোনও জায়গা তৈরি না হয়।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি খুবই পজিটিভ থাকবেন। আপনি যদি কোনও ক্ষেত্রে কোনও টিমকে লিড করেন, তবে আপনি সেটা দারুণ সাফল্যের সঙ্গে করতে পারবেন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি আজ আগাগোড়া 'কুল' থাকবেন। তবে এই সপ্তাহটাই খুব আবেগঘন থাকবে আপনার জন্য, আজকের দিনটিও। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

নতুন বছরটা আপনি একেবারে ফ্রেশ অ্য়াটিটিউডে শুরু করতে পারবেন, আর আজই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে হয়তো।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIM Restriction: নতুন বছর থেকে লাগু নয়া নিয়ম, পাঁচের বেশি SIM আছে! সাবধান...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIM Restriction: নতুন বছর থেকে লাগু নয়া নিয়ম, পাঁচের বেশি SIM আছে! সাবধান...

SIM Restriction: নতুন বছর থেকে লাগু নয়া নিয়ম, পাঁচের বেশি SIM আছে! সাবধান...

SIM Restriction: নতুন বছর থেকে লাগু নয়া নিয়ম, পাঁচের বেশি SIM আছে! সাবধান... 6
Nostradamus 2026 Predictions: এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাজা হবেন ২০২৬-য়ে! অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্রষ্টা নস্ট্রাদামুসের...

Nostradamus 2026 Predictions: এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাজা হবেন ২০২৬-য়ে! অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্রষ্টা নস্ট্রাদামুসের...

Nostradamus 2026 Predictions: এরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই রাজা হবেন ২০২৬-য়ে! অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্রষ্টা নস্ট্রাদামুসের... 6
Bengal Weather Update: উইকেন্ডেও কাঁপবে বাংলা! তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের থেকে ২-৩ ডিগ্রি কম...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডেও কাঁপবে বাংলা! তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের থেকে ২-৩ ডিগ্রি কম...

Bengal Weather Update: উইকেন্ডেও কাঁপবে বাংলা! তাপমাত্রা থাকবে স্বাভাবিকের থেকে ২-৩ ডিগ্রি কম... 7
Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী?

Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী?

Zaima Rahman: ড্যাশিং সুন্দরী, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার! বাংলাদেশের নতুন ক্রাশ জাইমা রহমানই কি ভবিষ্য়তের প্রধানমন্ত্রী? 11