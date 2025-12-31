English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Horoscope Today: ঝুঁকি নিলেই বিপদ সিংহের, কোনও দামি জিনিস হারাতে পারেন তুলা

Horoscope Today: ঝুঁকি নিলেই বিপদ সিংহের, কোনও দামি জিনিস হারাতে পারেন তুলা

Ajker Rashifal,  December 31 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Dec 31, 2025, 07:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। নইলে বড় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ আসবে কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখলে তা এড়িয়ে যেতে পারবেন। কাজের জায়গায় বিপাকে পড়তে পারেন। বন্ধু ক্ষতি করতে পারে।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক উন্নতি হবে। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা বিচলিত করতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। পারিবারিক সমস্যায় বিচলিত করতে পারে। বেশি আবেগপ্রবন হবেন না। পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পরিবারের প্রতি মনোযোগ দিন। মাথা ঠান্ডা করে বিনিয়োগ করুন। ভালো ফল পাবেন। সারাদিন প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কাজের জায়গায় সবার নজর আপনার দিকে থাকবে। কাছে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হবে। ব্যবসা ভালো চলবে।  আইনি ঝামেলায় না যাওয়াই ভালো।   

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

লক্ষ্য স্থির থাকবে। কিন্তু কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুবার ভাবুন। বাড়তি আয় হতে পারে। ঝুঁকি নিতে ভয় পাবেন না। অপমানিত হতে পারেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। কাজের জায়গায় সুনাম পাবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সংঘাত এড়াতে নমনীয় হোন। বিনিয়োগ করতে পারেন। কাজের জায়গায় মনোযোগ দিন। হাঠাত্ কোনও কাজের সুযোগ আসতে পারে। অন্যের ঈর্ষার কারণ হতে পারেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পারিবারিক সম্পর্কে শক্ত হবে। বন্ধুকে বিশ্বাস না করাই ভালো। কাউকে টাকা ধার দিতে যাবেন না। বড় কোনও কাজে হাতে দিতে পারেন। সম্পত্তিতে বিনিযোগ করলে ভালো লাভ পাবেন। পরিবারে কারও সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে যেতে পারেন। কোনও দামি জিনিস হারাতে পারেন।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

শত্রুরা ক্ষতি করতে চাইলেও পারবে না। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা থাকলে আজ তার লাভ বুঝতে পারবেন। বেশি আবেগি হয়ে যাবেন না। স্ত্রীর উপরে নির্ভর করুন। উনি আপানাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

মানসিক চাপে থাকতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হবে। সিনিয়রদের পরামর্শে কাজে উন্নতি হবে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। ভালো লাভ পাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পেশাগত সুনাম বাড়বে। সম্পত্তিতে বিনিযোগ করার আগে দুবার ভাবুন। পাওনা টাকা আদায়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও মাথা ঠান্ডা রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

টাকাপয়সা নিয়ে নিয়ে বিরোধ মিটে যাবে। কারও কোনও ঝামেলায় যাবেন না। আর্থিক উন্নতি হবে তবে কোনও রিস্ক নেওয়া যাবে না। কাজের জায়গায় ভালো করবেন। কাছের মানুষ ঠকাতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খরচ কমান। সম্মানহানি থেকে সাবধান। সম্পত্তি নিয়ে আর্থিক সমস্যা মিটে যাবে। সন্তানের উপরে মনোযোগ দিন। পারিবারিক শান্ত বজায় থাকবে। কাজের জায়গায় সাবধান। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

