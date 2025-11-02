English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: ধনুর যৌন আবেদন, তুলার মিব়্যাকল, মীনের বড় ক্ষতি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, november 02 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 02, 2025, 11:15 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্থানীয় কোনও কর্মসূচিতে যোগদান। নতুন কোনও জায়গায় এক্সপ্লোর করার দিন আজ

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

চাঁদ আজ আপনার সহায়। তিনি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ কোনও ডিবেট ক্লাবে যোগ দিতে পারেন। কোনও জীবনী পড়ে অনুপ্রাণিত হবেন। নাইট-আউটে বেরোতে হতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চট করে কোনও কিছুকে বা কাউকে বিশ্বাস করে নেবেন না। সমস্যায় পড়তে পারেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার কোনও নিকট বন্ধু আপনার কোনও একটা মতে আজ সায় না দিতেও পারেন।   

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বাড়িতে অশান্তি, তা থেকে স্ট্রেস। ভুলভাল কোনও প্রতিজ্ঞা কোথাও করে বসবেন না যেন। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ইমোশন আজ আপনাকে কোনও ভালো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করবে। প্রেম আজ আপনার জীবনে নিয়ে আসবে মিব়্যাকল। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ঝুঁকিপূর্ণ কোনও অ্যাডভেঞ্চার থেকে আজ বিরত থাকুন। এনার্জি লেভেল বেশ হাই থাকবে। কেউ শত্রুতা করতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ আপনি বিপরীত লিঙ্গের মানুষটির মন অনায়াসে জয় করবেন। আপনার যৌন আবেদন আজ কেরামতি দেখাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিজের কথা ও কাজের প্রতি খুব মনোযোগ রাখুন। কাউকে আচমকা টাকা ধার-টার দিতে যাবেন না যেন!

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভ্রমণের সুযোগ আসবে। বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। আজ একটু স্বপ্ন দেখুন। টাকা আসবে, ব্যয়ও হবে।   

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

একটু সাবধানে চলুন। ভেবে সিদ্ধান্ত নিন। কাজ করার আগে বরং বারবার ভাবুন। কেউ কোনও বড় রকম ক্ষতি করে দিতে পারে আপনার, সতর্ক থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

