English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Horoscope Today: আজ ঘোর সমস্যায় এইসব রাশি, সতর্ক থাকতে হবে কাছের মানুষ-আইনি ঝামেলা থেকে

Ajker Rashifal,  November 05 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 05, 2025, 07:08 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

যে কোনও রকমের আর্থিক পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্য ভালো লাভ দেবে। জমি বাড়ি কিনতে পারেন। তবে খুব বেশি রিস্ক নেবেন না। কাজের জায়গায় সতর্ক থাকুন, ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। খরচ বাড়বে।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শরীর সম্পর্কে সতর্ক হোন। বাড়তি খরচ করবেন না। পরিবারে শান্তি থাকবে। কারও ষড়যন্ত্রের শিকার  হতে পারেন। সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন। কারণ খরচ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সারাদিন কাজে উত্সাহ থাকবে। একে কাজে লাগান। কারও কাছ থেকে আর্থিক পরামর্শ পেতে পারেন। এতে আপনার উপকারই হবে। সম্পত্তি থেকে আয় হবে। চেনা লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কারণ ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। খুব সাবধানে ডিল করুন। কাজের জায়গায় সমস্যা হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পড়াশোনায় উন্নতি হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। কাজের জায়গায় ঝামেলা হতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। নিজের ভুলে সংসারে অশান্তি। কাছের মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাছের মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ মিটে যেতে পারে। ছোটখাটো সমঝোতা করলে শান্তি বজায় থাকবে। কারও সঙ্গে ঝামেলায় যাবেন না। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। কাজের জায়গায় সাবধান। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে জড়াতে পারেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিবারের লোকজনই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। খরচ বাড়বে। সাবধানে থাকুন। কাউকে খুব বেশি বিশ্বাস করবেন না। ব্যবসায় আয় ভালো হবে তবে ঝামেলাও রয়েছে।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খরচ করার বহু প্রলোভন আসবে। সতর্ক থাকুন। জমি বাড়ি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান। প্রায় হয়ে যাওয়া কাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সম্পর্কে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি চলে আসতে পারে। রাগ সামলান, নইলে বিপদ।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ঋণ মিটে গিয়ে ব্যবসায় উন্নতি আসবে। কেরিয়ারে উন্নতি হবে। পুরনো কোনও পারিবারিক অশান্তি মাথাচাড়া দেবে। সম্পত্তির কাগজ ঠিক করুন। বন্ধু থেকে সাবধান।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। হঠাত্ কিছু টাকা হাতে এসে যেতে পারে। কেরিয়ারে বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে। কাজের জায়গায় সবাধান। কাউকে ধার দেবেন না। কোনও জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারেন। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সংসারে অশান্তি। সামাজিক সম্মানহানি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে। ব্যবস্যা ভালো চলবে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পুরনো টাকা আদায়ে সমস্যায় পড়বেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো। চাকরিতে বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।  আয় ভালো হবে, ব্যবসায় নতুন দিকে খুলে যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ ও সম্মান বাড়বে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

স্ত্রীর জন্য সংসাদে অশান্তি হতে পারে। কাজের জায়গায় অশান্তি হতে পারে। বাড়ির বড়দের সহায়তায় বিপদ থেকে রক্ষা। দুর্ঘটনা থেকে সতর্ক থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন...

Flight ticket rules changed: ফ্লাইটে টিকিট বাতিলে বড় পরিবর্তন! নতুন নিয়মে এবার যাত্রীদের কত টাকা লাগবে? জেনে নিন... 9
Delhi Highcourt on Cruelty cases: স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু গয়না কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না: হাইকোর্ট

Delhi Highcourt on Cruelty cases: স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু গয়না কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না: হাইকোর্ট

Delhi Highcourt on Cruelty cases: স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু গয়না কেড়ে নেওয়ার ঘটনাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না: হাইকোর্ট 11
SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও &#039;যত পথ, তত মত&#039;! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে...

SIR in Bengal: SIR বিরোধিতায়ও 'যত পথ, তত মত'! মমতার ডাকে মিছিল হাঁটলেন ধর্মগুরুরা...রাজপথে... 7
Neem Karoli Baba: জীবনে শুভ সময় এগিয়ে আসছে! কী ভাবে বুঝবেন? নিম করোলি বাবা দিলেন এক আশ্চর্য ইঙ্গিত...

Neem Karoli Baba: জীবনে শুভ সময় এগিয়ে আসছে! কী ভাবে বুঝবেন? নিম করোলি বাবা দিলেন এক আশ্চর্য ইঙ্গিত...

Neem Karoli Baba: জীবনে শুভ সময় এগিয়ে আসছে! কী ভাবে বুঝবেন? নিম করোলি বাবা দিলেন এক আশ্চর্য ইঙ্গিত... 9