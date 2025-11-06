English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: অন্যের বুদ্ধিতে চললে বিপদ কন্যার, আবেগে ভাসলেই সর্বনাশ কর্কটের

Ajker Rashifal,  November 06 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 06, 2025, 09:10 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়তে পারে। পারিবারিক শান্তি। আইনি ঝামেলায় জড়ানো যাবে না। কোনও বিষয়ে ফেঁসে যেতে পারেন। পারিবারিক ঝামলো মিটে যেতে পারে। শত্রু থেকে সাবধান।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিনিয়োগ করার আগে সাবধান। কেরিয়ারে মন দিন। কারও সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। সাবধানে কথা বলুন। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি হতে পারে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নিজের দিকে মনযোগ দিন। পরিবারের বড়দের সাহায্য পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে ভালো সময় যাবে। এখন বাইরে কোথাও যাবেন না। বড় বিনিয়োগ করার আগে দুবার ভাবুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে চলুন। খরচ কমান। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে সাবধান। প্রতিবেশীর সঙ্গে  বিবাদ এড়িয়ে চলুন। কাউকে অর্থসাহায্য করতে পারেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহচর্য পেতে পারেন। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। কারও কথায় ভুলবেন না। হঠাত্ বড় কোনও খবর পেতে পারেন। কা।ও ঝামেলায় যাবেন না।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অন্যের বুদ্ধিতে চলবেন না।  সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে বিব্রত হতে পারেন। সম্পত্তির সমস্যা মিটিয়ে ফেলুন। ব্যবসায় লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বিনিয়োগের পরিকল্পনা কোনও  প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে ঠিক দিকে যেতে পারে। কাজের জায়গায় উন্নতি হবে।  কেরিয়ার অন্য দিকে ঘুরে যেতে পারে। ঘনিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পড়াশোনায় উন্নতি হবে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। কপালে দুর্নাম জুটতে পারে। বড়দের কথা শুনুন।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

মানসিক শান্তি থাকবে না। হঠাত্ কোনও সম্পত্তি পেতে পারেন। মোটা টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা থাকলে করতে পারেন। খরচ কমান।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। বাড়ির বড়দের সহায়তায় বিপদ থেকে রক্ষা। দুর্ঘটনা থেকে সতর্ক থাকুন।   স্ত্রীর জন্য সংসাদে অশান্তি হতে পারে। কাজের জায়গায় অশান্তি হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

স্বাস্থ্যে যত্ন নিন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। আদায় করতে পারবেন না। বাড়ি গাড়ি কিনতে পারেন। কাজের জায়গায় রাজনীতির শিকার হতে পারেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সংসারে অশান্তি মিটে যাবে। তবে সামাজিক সম্মানহানির শিকার হতে পারেন। ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পুরনো টাকা আদায়ে সমস্যায় পড়বেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

