Zee News Bengali
Horoscope Today: বিশ্বাস করে কাউকে গোপন কথা বললে ঠকবেন মিথুন, শত্রুর কাছে নাস্তানাবুদ হবেন সিংহ

Ajker Rashifal,  November 08 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Nov 08, 2025, 11:49 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

খরচ কমাতে হবে। নইলে আর্থিক বিষয়টি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। শরীরিক সমস্যাকে অবহেলা করবেন না। বড় বিপদ হতে পারে। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। আয় ভালোই হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজ করার আগে ভালো করে ভাবুন। পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন। জমি-বাড়িতে টাকা ঢালার আগে সবকিছু দেখে নিন। গোপন কথা কাউকে বলবেন না। খরচ বাড়বে। পরিবারে শান্তি থাকবে না।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কেরিয়ারের উপরে জোর দিন। আর্থিক সমস্যা মিটে যাবে। কাজের চাপ থাকবে। কিন্তু আয় বাড়বে। পারিবারিক অশান্তি মিটে যাবে। বিশ্বাস করে কাউকে গোপন কথা বলবেন না। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক সম্পত্তি পাবেন। দিনের শুরুতে অলসতা থাকলেও পরে তা কেটে যাবে। আয়ের সুযোগ আসবে। সদ্বব্যবহার করতে হবে। ব্যবসায় অন্য কারও উপরে নির্ভর না করাই ভালো। খরচ বাড়বে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। শরীরিক সমস্যা হতে পারে। সাবধান না হলে শত্রুর কাছে নাস্তানাবুদ হবেন। কাছের মানুষের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সারাদিন উত্সাহ তুঙ্গে থাকবে। খরচের দিকে নজর দিন। পরিবারে শান্তি থাকবে। সঞ্চয় করতে পারবেন। জমি বাড়ি কিনতে পারেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সহানুভুতির সঙ্গে দেখলে পরিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। ব্যবসায় লাভ কম হতে পারে কিন্তু ওই লাভ বহুদিন পাবেন। সম্পত্তিতে বিনিযোগ করলে ভালো লাভ পাবেন। বেশকিছু বিষয়ে অন্যের উপরে নির্ভর করতে হবে। অপমানিত হতে পারেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

স্কিলের উপরে যোগ দিন, ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন। হঠাত্ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। সাবধানে থাকুন, কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।   

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভালো জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারেন। এখন এটা বেশি খরচ বলে মনে হলেও ভবিষ্যতে এটি ভালো ফল দেবে। যে কোনও বিষয়ে প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে পারেন। বড় কোনও কাজ আজ হাত না দেওয়াই ভালো। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মনের জোর আজ অনেক কিছুই করতে পারেন। কোনও সম্পত্তি ভাড়া দিতে পারেন। ভালো লাভ পাবেন। পুরনো বন্ধুর খোঁজ পেতে পারেন। কাজের জায়গা পরিশ্রম করুন, ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন। নইলে বিপদ বাড়বে।   

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বাড়ির কারও শরীর খারাপ হতে পারে। হঠাত্ অর্থ হাতে আসতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্যর উপরে জোর দিন। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পড়ুয়াদের জন্য চ্যালেঞ্জের দিন। কাজের জায়গায় সবার সঙ্গে বুঝেশুনে কথা বলুন। কাছের মানুষের সঙ্গে মনমালিন্য হতে পারে। আর্থিক উন্নতি মধ্যম। পরিশ্রম হবে। তবে ফলও পাবেন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

