Zee News Bengali
Horoscope Today: মেষের ধৈর্য, মিথুনের বিদেশভ্রমণ, কন্যার আরাম! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, november 09 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 09, 2025, 09:31 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ধৈর্যই আজ এঁদের সবচেয়ে বড় মন্ত্র। নিজে ভাবুন এবং নিজের মতো কাজ করুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ হয়তো একটু বেশিই সেনসিটিভ থাকবেন। সম্পর্কে বদল আসবে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিদেশযাত্রার যোগ। পরিকল্পনা করে চলুন। মজার মুডে থাকবেন, তবে এরই মধ্যে একটু সতর্ক থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার পরিবারের লোকজন একটু স্ট্রেসড থাকবেন হয়তো। তাঁরা আপনার ধৈর্যেরও পরীক্ষা নিচ্ছেন হয়তো।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মতের দিক থেকে খুব গোঁড়ামিকে ধরে বসে থাকবেন না। সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবেন না।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ফ্যান্টাসি থেকে ফ্যাক্ট আলাদা করুন। না হলে ভুগবেন। অন্যরা আপনাকে নিয়ে কী ভাবছেন, তা যে আপনি বুঝছেন, এমন মনে করবেন না।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

একটু রিল্যাক্স করুন। আজ যা ঘটবে সব আপনার পক্ষেই ঘটবে, চিন্তা করার কিছু নেই। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক ব্যাপারস্যাপারগুলো একটু মন দিয়ে সামলান। নতুন ভেঞ্চারে নেমে পড়ুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কেরিয়ার বা সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু ব্যাপার আপনার মুড অফ করে রাখবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। খুব বেশি দায়িত্ব সামলাতে হতে পারে!

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কোথাও কাউকে কোনও বিষয়ে আল্টিমেটাম দিতে যাবেন না যেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন।    

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

রিস্কি ইনভেস্টমেন্ট থেকে দূরে থাকুন। দৈনন্দিন রুটিন থেকে একটু ব্রেক নিন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Woman kills husband with lover in Meerut; both arrested: প্রেমিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বামীকে খুন করে খালে ভাসিয়ে দিল স্ত্রী

SIR In Bengal: SIR আবহে এবার পোস্টার-বিতর্ক! সীমান্ত লাগোয়া বসিরহাটে 'সনাতনী যোদ্ধা' লেখা.. তীব্র চাঞ্চল্য...

SIR Controversy: 'কমিশনের নির্দেশ মানা সম্ভব হচ্ছে না', বাড়ি বাড়ি না গিয়ে...BLO-র কীর্তিতে হইচই...

Kolkata Food Festival 2025: এক কামড়ে সুখ! ফুচকা থেকে মোমো স্ট্রিট ফুডের মহোৎসব কলকাতার বুকে...

