Zee News Bengali
Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা

Ajker Rashifal,  November 12 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 12, 2025, 07:28 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

শরীরিক সমস্যা কমবে। মিলবে স্বস্তি। সম্পত্তি ভাড়া দিলে ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। হঠাত্ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। কাউকে বিশ্বাস করে আর্থিক নেলদেন করবেন না।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক বিষয় নিয়ে উদ্বেগে থাকবেন। কাজের জায়গায় ভালো করবেন। সম্পত্তি কেনাবেচা না করাই ভালো। হঠাত্ ভালো কিছু হতে পারে।   

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আয়ের দিক খুলে যেতে পারে। পারিবারিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগে থাকতে পারেন। পড়াশোনায় উন্নতি হবে। বহুদিন ধরে যা আশা করছেন তা পূরণ হবে। বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বাড়ির শিশুদের উপরে নজর দিন। এখন কোনও বিনিয়োগ করে রাখলে ভবিষ্যতে তা ভালো লাভ দেবে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় পড়তে পারেন। কাজের জায়গায় ভালো করবেন। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বাড়ি বদল করতে চাইলে করতে পারেন। ঋণ করতে যাবেন না। শরীরের উপরে মনোযোগ দিন। নতুন কোনও ব্যবসা খুলতে পারেন। বাবা-মা আপনার পক্ষে থাকায় পরিবারে অশান্তি। টাকা ধার দিলে ফেরত পেতে কালঘাম ছুটে যাবে।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাছের মানুষ শত্রুতা করবে। কাজের জায়গায় ভালো করবেন। ব্যবসা ভালো চলবে। তবে নতুন কোনও প্রকল্পে হাত না দেওয়াই ভালো। খরচ বাড়বে। সাবধান হোন। কারও পরামর্শে নতুন কোনও কাজে হাতে দেবেন না। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। সংসারে খরচ কমানোর চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়ায় যাবেন না। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। নতুন কোনও কাজে হাত দিতে পারেন। মহিলা থেকে সাবধান। বিপদে পড়তে পারেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সতর্ক থাকুন। বাড়ির  বড়দের পরামর্শ শুনে চলুন। হঠাত্ নতুন কোনও কাজে হাত দেবেন না। প্রেমের সম্পর্ক ভালো যাবে। কাছের কোনও মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। আর্থিক দিক থেকে ভালো উন্নতি করবেন। বড় কোনও প্রকল্পের সুযোগও এসে যেতে পারে। হঠাত্ কোনও সুখবর পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।   

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবার নিয়ে প্রবল চাপে থাকবেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। খরচ বাড়তে পারে।  সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন। বড় কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পরিবারে শান্তি থাকবে। হঠাত্ অর্থ হাতে আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্যর উপরে জোর দিন। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। ব্যবসা লাভ বাড়বে। তবে কাউকে বিশ্বাস করে কেনাবো না করাই ভালো।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের জায়গায় ভালো করবেন। টাকাপয়সা নিয়ে অশান্তিতে থাকতে পারেন। পড়ুয়াদের জন্য চ্যালেঞ্জের দিন। বুঝেশুনে কথা বলুন। কাছের মানুষের সঙ্গে মনমালিন্য হতে পারে। পরিশ্রম হবে। ফলও পাবেন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

