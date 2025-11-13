English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: বিনিয়োগ-পারিবারিক সমস্যা-আইনি ঝামেলা, বিপদ এই ৪ রাশির

Ajker Rashifal,  November 13 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 13, 2025, 07:25 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্বাস্থ্য ভালো যাবে। সঞ্চয় করার দিকে মন দিন। সম্পত্তি রক্ষার বিষয়ে সতর্ক হোন। আবেগে ভাসবেন না। কারও ভালো করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিবাদে জড়াতে পারেন। আইনি ঝামেলাতেও জড়িয়ে যেতে পারেন। পরিবারের কারও স্বাস্থ্য় নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। বুদ্ধির দোষে সমস্যায় পড়তে পারেন।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভ করতে পারেন। বাড়ির গুরুজনের পরামর্শে সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসা বিনিয়োগ করতে পারেন। বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের জায়গায় সফল হবেন। তবে অনেক সমঝোতা করতে হবে। কাছের মানুষের কাছ থেকে বিপদে সাহায্য পাবেন। সন্তানকে নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। সঞ্চয় করতে পারবেন। কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। যে কোনও সময় তা বিগড়ে যেতে পারে। কাজের জায়গায় ভালো ফল পাবেন।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিকল্পনা করে খরচ করুন। দূরে কোথাও ভ্রমণ হতে পারে। কারেও কথায়  কোনও ঝুকি নেবেন না। ব্যবসায় ভালো করবেন কিন্তু টাকা ধার দেওয়া যাবে না। সন্তানের সাফল্য আসবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাজের জাগায় মনযোগ দিন। বুঝেশুনে বিনিয়োগ করুন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। অপমানিত হতে পারেন। ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অপরিচিত লোক ঝামেলা পাকাতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বুঝে কথা বলুন। শরীর ভালো যাবে না। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বিনিয়োগ করুন।   

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন। বড় কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।   সম্পত্তি কেনাবেচায় ভালো লাভ পাবেন। আর্থিক দিক থেকে ভালো উন্নতি করবেন। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পরিবার নিয়ে প্রবল চাপে থাকবেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। খরচ বাড়তে পারে।  বড় কোনও প্রকল্পের সুযোগও এসে যেতে পারে। হঠাত্ কোনও সুখবর পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পড়ুয়াদের জন্য চ্যালেঞ্জের দিন। বুঝেশুনে কথা বলুন। কাছের মানুষের সঙ্গে মনমালিন্য হতে পারে। পরিশ্রম হবে। ফলও পাবেন। পরিবারে শান্তি থাকবে। হঠাত্ অর্থ হাতে আসতে পারে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। স্বাস্থ্যর উপরে জোর দিন। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের জায়গায় ভালো করবেন। টাকাপয়সা নিয়ে অশান্তিতে থাকতে পারেন। ব্যবসা লাভ বাড়বে। তবে কাউকে বিশ্বাস করে কেনাবো না করাই ভালো। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

