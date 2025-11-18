English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: মিথুনের চমক, মকরের সংঘাত, কুম্ভের রোমান্স! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, november 18 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 18, 2025, 10:32 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ অপ্রত্যাশিত ফললাভ। সঙ্গীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবেন। অন্তর্দৃষ্টি আজ আপনাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

খুব বেশি স্ট্রেসের মধ্যে যাবেন না আজ। শরীরে ও মনে চাপ পড়বে। উদ্ভাবনী ক্ষমতা খুবই প্রখর থাকবে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন সুযোগ আসবে। নতুন চমক। নিজের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

শুধু-শুধু তর্কে-বিবাদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে, তবে সেটা করে আপনার কোনও লাভ নেই। তাই সতর্ক থাকবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অবহেলা করে সময় নষ্ট করবেন না। সম্পর্কও নষ্ট করবেন না। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নেশায় রাশ টানুন। খাবারের ক্ষেত্রেও। স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। আর্থিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখুন।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু ঝুঁকি নিন। আখেরে ফল ভালোই হবে। ভালো কিছুর মধ্যে দিয়ে যাবেন আপনি। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

শরীরের দিকে একটু নজর দিন। ওভারওয়ার্ক এবং তজ্জনিত স্ট্রেস থেকে নিজেকে দূরে রাখুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

যেটা করবেন সেটা সবটা ভালো করে জেনে করবেন। আজ আপনার এনার্জি দারুণ থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে মতভেদ সংঘাতের আশঙ্কা! খুব ফোকাসড থাকুন আজ। রিল্যাক্সও করুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

রোমান্সের দিন আজ। জীবন আজ দারুণ গতিময় থাকবে, তববে একটু ধীরে চলুন।    

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পার্টনারশিপ বা কোলাবরেশনের দিন আজ। চাঁদ আজ আপনার মুড তৈরি করে দেবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

